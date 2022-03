Galilea Montijo responde ante rumor: ¿Fue infiel a su marido con Maca Carriedo?

En redes sociales corrió como pólvora la información sobre la supuesta infidelidad de Galilea Montijo con una mujer, su ex compañera de 'Hoy', Maca Carriedo. Pero la conductora de 'Hoy' hizo frente a los señalamientos y ya respondió.

Y es que en el canal de YouTube del periodista Jorge Carbajal presentó una entrevista con Cinthya Silva, quien evidenció el supuesto romance de las presentadoras y hasta aseguró que duró dos años.

La mujer, que dice haber sido amiga de Maca, sostuvo que Montijo le regaló un departamento a Carriedo, quien a su vez le habría sido infiel a su entonces pareja con Galilea.

Hace 4 años trabajaron juntas en Hoy

Ante tal escándalo, la prensa cuestionó a Galilea Montijo, y tras reiterar que no hablará del caso de su amiga Inés Gómez Mont, se soltó a reír cuando le preguntaron sobre su presunto romance con Maca.



"Yo les voy a pedir a ustedes, les agradezco y muy linda siempre les contesto, ya no me pregunten cosas sin pruebas. Es mejor, cuando salgan este tipo de cosas, hay que tomarlas, no sé quién lo dijo, de quien vienen. Hoy en día, si algo saben, es que siempre he sido muy noviera, toda la vida, y si fuera cierto, tampoco hubiera tenido nada de malo, no estoy en contra de nada ni de nadie".

El periodista Eden Dorantes compartió el momento en su canal de YouTube:

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!