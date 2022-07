Galilea Montijo hace anuncio en 'Hoy' y advierte NO caer en especulaciones

Antes de que se rumore que abandonó el programa 'Hoy' y que hay problemas con Televisa, Galilea Montijo anunció que se ausentará durante un par de semanas.

La presentadora pidió no caer en las especulaciones que generalmente surgen sobre ella y Andrea Legarreta, a quienes antes las responsabilizaban de tener el poder de decidir sobre 'Hoy', y ahora constantemente se rumora que dejarán el show.

Así que Galilea dio la cara y anunció: "Me voy dos semanitas, me urge la verdad… Y así nos está tocando a cada uno, pero para que no le digan, que no le cuenten...".

Descartó que abandone el programa en el futuro próximo, y hasta dijo: "Hasta ahorita todo sigue espié con el contrato , hasta que Dios y el jefe quiera".

El hueco que dejará Galilea seguramente se sentirá durante las próximas dos semanas. Incluso en días recientes fue parte del jurado en la nueva dinámica del programa para encontrar a una quinceañera a través de un concurso de baile.