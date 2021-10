Galilea Montijo explica sus problemas de salud y la enfermedad que padece de por vida

Debido a que dejó de ir por unos días al programa 'Hoy', mucho se especuló sobre Galilea Montijo y los problemas de salud que padece, y finalmente la presentadora habló al respecto.

Afuera de Televisa San Ángel, la presentadora le contó a un grupo de reporteros que se cuida mucho tras algunos malestares: "He estado muy al pendiente de mi salud. Me asusté tantito, el doctor me mandó unos días de reposo".

"Mi cardiólogo me mandó unos días de descanso. Me asusté porque me empecé a sentir muy. mal. Unos dolores de cabeza, dolores de ojo, me quedé hipertensa", le contó al periodista Eden Dorantes, quien publicó el video en su canal de YouTube.

"Lo del derrame del corazón, estoy con medicamentos, la pericarditis también. Cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones... Pero todo bajo control. Es cosa seria".

Y explicó lo que ocurrió: "Un derrame del corazón suena como escandaloso, pero el corazón cuando se siente atacado por algún virus, el corazón expulsa un líquido para protegerse. Ese líquido hay que quitarlo con medicamentos. Me dijo no te vas a morir de eso, es controlable. Como cualquier enfermedad, detectado a tiempo, no hay ningún problema".

Sobre la hipertensión, contó que será para toda la vida: "La hipertensión, una vez cuando eres detectada hipertensa, es para siempre. Eso lo tiene mi mamá, sufrimos mucho en la familia, tanto de hipertensión como del corazón. Una tía mía murió a los 21 años con 8 paros cardiacos. Entonces sí, me tengo que cuidar".

En septiembre pasado, Galilea Montijo mencionó las secuelas tras padecer COVID-19. "A mí me dejó lo del derrame de corazón y peritonitis. Lo que me decía el cardiólogo es que después de muchos meses es cuando vienen esas inflamaciones. Hay que tomarse la presión, es un indicador. Ahora resulta que soy hipertensa, esa me la heredó mi mamá. Chéquense, por favor".

