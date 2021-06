Galilea Montijo cumplió promesa: ¡se tomó un mezcal con Laura Bozzo!

Durante años no se pudieron ver ni en pintura, pero tras la pandemia, Laura Bozzo y Galilea Montijo estrecharon lazos y ya hasta se tomaron un shot de mezcal.

Se trató de una promesa que el tiempo ayudó a cumplir, pues Galilea Montijo recibió a Laura Bozzo en 'Las estrellas bailan en Hoy' hace un par de meses, y le dijo:

"Quiero darte la bienvenida a esta tu casa porque a mí nunca me había tocado estar contigo... Luego arreglamos las diferencias que tú y yo tenemos con un tequila o un mezcal...".

Laura Bozzo ya salió de la competencia de baile de 'Hoy', pero se convirtió en gran amiga de la producción, incluida Galilea.

Así que esta semana, cuando Montijo inauguró su tienda de ropa en un centro comercial, la peruana asistió para felicitar a Galilea.

"De verdad la felicito, la quiero y la admiro", dijo Bozzo frente a la prensa.

Galilea comentó: "La Laura y yo un día dijimos 'Ay, ya vámonos a echar un mezcalina y platicar, ¿como por qué podríamos ser enemigas tu y yo?'".

Y Laura anotó: "Porque yo metí la pata un día e hice una burrada".

Montijo resolvió: "Ay, eso ya pasó. Después de esta pandemia que hemos perdido a tanta gente tan querida, a familiares, amigos, que Diosito nos ha mandado una sacudida en el mundo, yo no quiero estar enemistada con nadie, ni con Laura Bozzo... ¡Imagínate lo que me cayó la pandemia!"

"Que conste que yo te pedí disculpas", mencionó Bozzo.

Así que frente a la prensa y en medio de la celebración, cruzaron sus brazos, brindaron y se tomaron un shot de mezcal.

Sus rencillas comenzaron con una guerra de declaraciones en las que, sin embargo, Galilea insistía en que Laura no era su enemiga.

Y es que hace 10 años, la presentadora comentó en 'Hoy' su molestia ante la actitud de Bozzo, quien mandó a callarla dentro de las instalaciones de Televisa.

"No sabía que los pasillos tenían dueño, solamente uno. A mí lo que me indigna que después de que ella es la que manda, cuando sale ella del foro, ella lo que pide es que nadie esté alrededor para que ella pueda pasar... Ella puede venir con su cuento de que no es cierto, pero a mí me pasó, tengo testigos", dijo Montijo.

