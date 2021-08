Galilea Montijo confirma que su papá murió por complicaciones de COVID-19

Tras darse a conocer la muerte de Gustavo Montijo Talamantes, padre de Galilea Montijo, la conductora decidió dar la cara en 'Hoy' y explicar lo que pasó.

"Hablar de esto no es nada fácil, es un tema muy personal. Estoy aquí para dar la cara al público, y a pesar de tener pocos recuerdos y muy vagos de mi infancia con mi papá, me entristece su partida", confesó en vivo en el programa 'Hoy'.

Explicó que su padre ya se había vacunado, pero tras contagiarse de COVID-19, estuvo 10 días hospitalizado con complicaciones de la enfermedad. "Él cayó como una víctima más de COVID, de esta terrible pandemia. Por cuestiones de COVID lo incineraron".

Confesó que ella casi no tiene recuerdos con su papá, quien hace 10 años decidió volver a tener una relación con su mamá, doña Rebeca Torres. "Lo acepté por la felicidad de mi mamá. Dios y la vida me ha dado la oportunidad de ver por ambos, y ahora que mi papá se fue, me toca seguir viendo por mi mamá como lo hice desde que empecé a trabajar.

Don Gustavo tuvo 9 hijos. Dina, Carla, Mariela, Fátima y Elizabeth figuran entre las hermanas de Galilea Montijo, pero la conductora dijo no conocerlas.

El luto llegó en medio de celebraciones de Galilea, pues cumple 10 años de casada con Fernando Reina, y avisó que ya le tenía una sorpresa preparada a su marido, por lo que seguirán los planes de festejo con un grupo pequeño de personas. "Tengo que estar con mi familia, y luego estaré con la otra familia".

Eso sí, al hablar de la COVID-19 que le costó la vida a su papá, Galilea recomendó: "Hay que seguirnos cuidando. No hay que tomarlo a la ligera, aunque estemos vacunados, uno nunca sabe las complicaciones, cada cuerpo reacciona diferente".

"Ánimo a todas las familias que están pasando por lo mismo. Besos para la familia de él. Siempre decimos por qué nos perdemos de los hermanos por la historia de los papás... Siempre quise ver a mi mamá feliz, es la única que me preocupa porque era el amor de su vida. Te amo ma, luego te doy apapachos".

