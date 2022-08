Galilea Montijo admite que de haber sido teibolera, lo confirmaría sin pena

Desde que se convirtió en una de las presentadoras más famosas de la televisión mexicana, a Galilea Montijo la persigue el mito de que sus inicios en Guadalajara incluyen haber sido teibolera en un centro nocturno.

Sin embargo, la carismática conductora es tan honesta, que habló al respecto en 'Netas divinas' cuando hablaban del tema de estereotipar a las personas.

"Me decían mucho la table, y aparte si hubiera sido, yo lo diría, es más, qué rico, treparte de esa manera y abrirte de esa manera", confesó Galilea.

"Si lo hubiera sido, qué tiene de malo, hoy ya hasta hay torneos internacionales y las hubiera representado muy bien", sentenció la jalisciense.

Incluso Daniela Magún destacó: "A ti te han estereotipado muchísimo". Galilea aceptó eso y recordó que "en una revista muy nice, esta mujer que ni conozco, dijo: "sinónimo de naquez: Galilea Montijo"... En 'Netas divinas' Paola Rojas defendió a Galilea y refutó: "Quien usa un término así para referirse a alguien, se degrada".

El mito la ha perseguido desde hace años, pero la presentadora ya había enfrentado los rumores en el programa 'Hoy' con un toque humorístico muy especial.

Incluso se sabe que Galilea sí bailaba en centros nocturnos como el bar Cucurrucucú, pero en realidad era animadora junto a otros hombres y mujeres.

Galilea dijo hace varios años a 'Suelta la sopa': "A todo lo que me he dedicado siempre lo he hecho con la frente en alto y si hubiera sido ‘teibolera’, también hubiera salido y me hubiera encantado. No me avergüenzo absolutamente de nada".

Incluso el dueño del Cucurrucucú, Horacio Montes de Oca, confirmó que Galilea era animadora solamente, y que ganaba entre 300 y 400 pesos. "Ella no era teibolera, ella formaba un grupo de baile en el que trabajó 4 o 5 meses con diferentes presentaciones", dijo el empresario.