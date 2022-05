Galilea Montijo: "Después de todo lo que han dicho de mí, no me preocupa decir la verdad"

Fernando Reina, esposo de Galilea Montijo, le dio la “bendición” a su mujer y la autorización para tocar temas personales en el programa Netas divinas, que podrían resultar incómodos para la animadora. Y es que ahora que la tapatía se integra a la producción de Miguel Ángel Fox, el político, con quien lleva más de 10 años casada, le pidió que se mostrara sin tapujos y que no tuviera temor a represalias por desempolvar los episodios amorosos de la artista cuando era apodada “La novia fugitiva”.

Consuelo Duval, Natalia Téllez, Paola Rojas y Daniela Magún le dieron la bienvenida a Montijo, la abrazaron y se mostraron felices con su llegada, aunque muchos afirmaban que ya había roces entre ellas. “Me siento donde me digan, porque después dicen que les vine a quitar su lugar”, bromeó Galilea con sus nuevas compañeras de trabajo durante su presentación como la quinta “Neta”.

“HUBO MUCHAS CONDICIONES” “Me emocionan muchas cosas, la primera es estar al lado de estas mujeres que conozco por diversas situaciones, aunque a la Chulis (Natalia Téllez) la conozco un poquito más, pero sobre todo me emociona trabajar con mujeres fregonas, mujeres guerreras, que ya por fin somos madres, con algo en común, que somos bien trabajadoras. Yo vengo a sumar, a divertirme, a que el público también se divierta; tenía muchas ganas de hacer otras cosas, y cuando me habló Fox le dije que sí, que feliz de la vida aceptaba. Claro, hubo muchas condiciones, dicen por ahí… ¡Ni que yo tuviera el poder!”, expresó la también actriz ante los rumores que apuntaban a que ella había exigido cambiarse de foro y pasarse de la XEW a Televisa San Ángel. “Esta mudanza fue algo que yo peleé por años”, insistió el productor Miguel Ángel Fox.

“NO ME PREOCUPA DECIR LA VERDAD” Según la presentadora del matutino Hoy, cuando recibió la invitación por parte del creador de ¿Quién es la máscara?, no lo dudó ni un momento, dijo sí de inmediato, pues ya quería hacer algo diferente, para un público distinto al que la sintoniza cada mañana en la emisión que comanda Andrea Rodríguez.

“En este tipo de formatos es como estar con las amigas echándote el café, el vinito, y platicar de lo que realmente pensamos, sin tapujos. Yo comencé en el año 1994, en Ritmoson Latino, y me acuerdo que en ese entonces no podíamos ni decir la palabra ‘wey’, las cámaras no podían moverlas, los camarógrafos no podían ni escucharse. Digamos que vengo de esa escuela en la que todo era diferente, pero por fortuna muchas cosas han cambiado, la manera de hacer televisión, sobre todo, y me parece maravilloso. Para mí esto es una buena señal, porque estos eran los mismos camerinos del Foro 7, donde di mis primeros pasos en televisión”.

La ex reina de belleza afirma que está encantada con la propuesta, y más con el hecho de que le permitan mostrarse como una mujer que, quizá, muchos no conocen. “Después de todo lo que han dicho de mí, no me preocupa decir la verdad. Al contrario, agradezco mucho la oportunidad. Yo le platiqué a mi esposo lo de Netas, y me dijo: ‘Se trata de que sean netas, ¿de qué vas a hablar el día que hablen de sus exparejas?, si no lo dices, ¡qué flojera! Yo ni te vería’. A él le encantó cómo soy en programas como Me caigo de risa, y me pide que sea así aquí. Él quiere que sea yo, entonces, cuento con su bendición”.

EL CONSEJO DE MIGUEL ÁNGEL FOX

Que sea auténtica, que no tenga filtros ni tapujos, fue la recomendación que le dio el productor de Netas divinas a Galilea Montijo ahora que se suma al equipo de mujeres. “Queremos que traigas tu esencia, tu ángulo, que te atrevas a decir lo que sea, porque esto es como estar en una sala platicando”, le dijo Miguel Ángel Fox a la estrella de Pequeños gigantes.