Galilea Montijo: De comprar 'ropa de paca' a inaugurar su propia tienda

Galilea Montijo sigue sorprendiendo a su público con su larga historia de superación, al cumplir otro de sus sueños, con la inauguración de la tienda física de Latin Gal.

Se trata de un concepto que ya vendía ropa en línea, pero decidieron abrir una sucursal en el centro comercial Mundo E, en el Estado de México, porque en esa zona es donde más clientes tienen.

Galilea Montijo se unió a un grupo de socias para lograr este sueño, y a cuya inauguración asistieron muchas personalidades, desde Laura Bozzo hasta Latin Lover, y muchos de los miembros de la familia de 'Hoy' como Andrea Escalona, Paul Stanley y Shanik Berman.

En una charla con la prensa, Galilea Montijo resaltó que su pasión por la ropa la llevó a soñar en ser diseñadora de modas, y aunque no lo logró, esta tienda representa cumplir ese sueño de alguna forma.

Incluso se puso nostálgica al mencionar que de adolescente iba a tianguis a comprar las mejores prendas que encontraba, para luego rediseñarlas.

"Yo compraba mi ropa en pacas, las pacas que llegan de Estados Unidos, a mí siempre me gustó la moda, me acuerdo perfecto, me iba al mercado de la 32, allá en Guadalajara y compraba mi ropa en pacas; siempre me ha gustado la ropa, y siempre la transformaba".

"Mi abuela me enseñó a tejer, he dicho que mi abuela está detrás de todo esto, ella sabía que me gustaba mucho la moda. Yo me vestía de ropa usada y para mí poder hacer esto, no tienen idea de lo que para mí esto significa", dijo a los micrófonos de Eden Dorantes.

"Yo compraba ropa de paca y decía por qué no existe una tienda que te pueda presentar diferentes precios, los que tú puedes pagar, y lo que otros no podamos pagar nunca. Les hemos puesto Latin Gal porque les dije que quería un lugar que fuera como un tianguis".

"Me acuerdo perfecto que yo era feliz yendo a los tianguis cada fin de semana en Guadalajara, encontrabas de chile, mole y pozole, pero por qué no puede haber una tienda que te pueda ofrecer todo, y aquí, te lo juro, lo vas a encontrar", dijo Galilea.

"Tenemos la marca premium que viene de Bali, pero también tenemos la marca curvy, tenemos un poco de todo", resaltó.

Aunque brilla como una de las mejores conductoras de México, su sueño era relacionado con la ropa: "Yo quería ser diseñadora de modas, era tan cara la carrera, que no había manera. Siempre quise ser diseñadora. De alguna manera estoy cumpliendo un sueño".

