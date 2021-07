¡Gael García volverá a ser papá a sus 42 años!

Gran sorpresa provocó Fernanda Aragonés al presumir su pancita de embarazo, por lo que así confirmó que junto a Gael García Bernal, se convertirán en papás juntos.

Se trata del segundo bebé para ella y el tercero para el actor ganador del Globo de Oro; es el primero que tienen juntos.

En su perfil de Instagram presumió unas elegantes fotos donde se puede ver su pancita. Fernanda Aragonés confirmó a L'Beauté, en su portada The Love Your Body Issue, que está próxima a ser mamá.

"Increíble. Es muy divertido. Dejé pasar 12 años entre mi primer embarazo y el segundo. Volverme a embarazar me reafirma: soy totalmente otra persona a la que era a los 23, incluso -o sobre todo- emocionalmente. Por un lado, en mi primer embarazo viajaba todo el tiempo.

"Corría en tacones por todos lados, organizaba un Fashion Week como me preparaba el desayuno. Esta vez el proceso ha sido más... serio. Ya estoy grande, pues", confesó Fernanda, cuya relación con Gael sigue viento en popa.

Fernanda compara mucho sus dos embarazos. "Cuando estuve embarazada de mi primera hija me sentía increíblemente segura, tranquila y contenta, pero despegada de mi cuerpo. Como si yo estuviera en pausa y le hubiera prestado mi cuerpo a ella. Todo era muy nuevo e impactante para mí".

Agregó: "En esta ocasión no he estado a la expectativa de qué va a pasar con mi cuerpo. Ya tenía una idea del camino, y eso me ha ayudado a fluir y condensar".

Eso sí, un embarazo en plena pandemia no es fácil, y ella decidió extremar precauciones. "Traté de no salir de mi casa. Constantemente nos hicimos pruebas, lo cual era tranquilizante. En cuanto cumplí tres meses y me pude vacunar, lo hice. Siempre tuve más miedo de las secuelas durante el embarazo, que de las posibles secuelas de la vacuna".

Se tratan de declaraciones muy personales de alguien a quien no le gusta hablar de su relación con Gael García. De hecho, en una entrevista con la revista Quién, comentó que "el silencio ha sido también un elemento de la retórica amorosa. A veces la forma más asertiva de hacer uso del lenguaje, es pausarlo".

Por su parte, Gael García no se ha pronunciado respecto a que volverá a ser papá a sus 42 años.

