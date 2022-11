Gaby Spanic será embargada: Gustavo Adolfo Infante ganó demanda definitiva

Después de una batalla encarnizada en juzgados por un aparente daño moral señalado por Gabriela Spanic en 2019 a consecuencia de las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante en el programa matutino Sale el sol que, según ella, dañaron irreparablemente su moral y la de su hijo, y por las que exigía una indemnización económica, hoy la justicia le da la razón al periodista.

Será Gaby Spanic quien tendrá que pagar, según lo señalado por el Juez Décimo Tercero de lo Civil.

Lamentablemente para Spanic, en la resolución no se acreditó lo dicho por ella, por lo que el periodista fue absuelto y la actriz fue acusada por la pérdida de tiempo y por inventar un daño moral donde no lo hubo, a coste de 193 mil 399 pesos, los cuales tendría que pagarle al periodista y, en caso de no hacerlo, podría ser embargada en sus bienes hasta garantizar la cantidad mencionada.

Ante la falta de liquidez, Gabriela Spanic puso a disposición de las autoridades su auto para pagar la deuda con Infante.

En su programa, el periodista mencionó: “No puedo hablar de esta persona porque tengo una restricción; no voy a aceptar el coche, que además tiene valor de 36 mil pesos, prefiero el efectivo para donarlo, como dije, a los niños con cáncer”.

