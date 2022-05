Gaby Spanic revela los requisitos que debe tener un hombre para estar con ella

Por los pasillos de Televisa, Gaby Spanic camina como una miss Venezuela. No sólo tiene una cintura de avispa, sino que trae consigo el encanto de una reina de belleza. Sus retoquitos físicos y un cabello cobrizo, casi al terminar la espalda, la hacen lucir más joven, tanto que no se le notan los 48 años que cumplió en diciembre. La actriz está feliz ahora que su personaje por fin saldrá en la telenovela Corazón guerrero a remover la trama que protagonizan Gonzalo García Vivanco y Alejandra Espinoza.

Pero en entrevista con TVyNovelas, la estrella de La usurpadora no sólo nos habla de este proyecto, sino de los difíciles momentos de su vida personal, así como de los requisitos que debe tener un hombre para conquistarla.

Ya sale tu personaje en Corazón guerrero, ¿cómo te sientes con este proyecto? Estoy muy contenta, muy agradecida con Salvador Mejía, porque 24 años después de La usurpadora volvemos a trabajar juntos. Imagínense lo que representó y sigue representando para mí esa telenovela que se ha repetido en tantos países, ha sido una de las más repetidas de la historia, y entonces él me invitó a hacer este personaje que es maravilloso, un rol muy importante, un estelar que se convierte en el detonante de la historia; Elisa es una mujer que tiene un corazón guerrero, que viene a buscar justicia, por eso persigue al villano, se disfraza, se pone pelucas, se prepara tecnológicamente en computación, en tantas cosas de espionaje. Tiene una muy fuerte carga emotiva, física y mental, eso lo hace un papel muy diferente a todos los que he hecho en mi vida, que, gracias a Dios, ya cumplo 34 años de carrera; he hecho más de cinco mil capítulos y me encanta decirlo, porque amo lo que hago.

Ahora que dices que es una carrera muy complicada, ¿qué ha sido lo más difícil en estos años? Lamentablemente se me ha sometido a acusaciones falsas, fui víctima de un intento de homicidio, dijeron que era mentira cuando hubo pruebas, estaba un menor de edad de por medio, mi hijo tenía casi dos años... Yo no tengo la capacidad de inventar esas cosas que trataron de tapar. Esta mujer fue apoyada por gente que yo no entendí, ella no lo hizo sola, había alguien detrás de todo esto, y hasta se burlaron de una situación que fue escabrosa, asquerosa para nuestras vidas. Me vi hospitalizada y hasta mi hijo se vio muy enfermo. Entonces, estas cosas son muy fuertes, y espero que no le pase ni a mi peor enemigo, porque esto lo cuento en mis libros, cuento toda la verdad.

¿Es cierto que estás en pruebas para El maleficio? Bueno, de eso no puedo decir nada.

Entonces, ¿te gustaría estar? Sí, me encantaría trabajar con El Güero porque ya la gente quiere a Gaby Spanic en un papel de esa índole. Yo digo que sea lo que Dios quiera, pero sí me encantaría trabajar con José Alberto, porque ya trabajé con Nacho Sada, con Carlos Bardasano, dos veces con Salvador Mejía, he hecho novela con Angelli Nesma, con Nicandro Díaz... Son todos excelentes productores.

Actualmente eres una mujer soltera, pero, ¿cómo podrá un hombre conquistar a Gaby Spanic? (Risas.) Bueno, primero, que sea un hombre que no tenga complejos, que él viva en su casa y yo en la mía, porque yo soy una mujer muy ocupada.

¿O sea que no te gustaría compartir techo con un hombre? No, no, no. Los fines de semana y ya. Es que no quiero un hombre que este ahí al lado todo el tiempo, porque yo soy una mujer muy movida. Además, tengo un hijo y tengo mis cosas, soy una mujer muy activa y no quiero que me estén dominando ni mi vida ni mi ropa ni mi dinero. Aunque yo tampoco voy a hacer eso con ellos.

Eres una mujer empoderada… Yo sí soy una mujer empoderada y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás.