Gaby Spanic asegura que no se ha realizado ninguna cirugía en el rostro

Desde que protagonizó La Usurpadora, en 1998, Gaby Spanic cautivó al público por su belleza; ahora tiene 48 años y no le da empacho decir su edad, al contrario, la actriz dijo a TVyNovelas que si ha logrado verse bien es gracias a que se cuida y a que echa mano de tratamientos de belleza que la han ayudado a mejorar la apariencia de su rostro. Eso sí, dejó claro que nunca se ha hecho una cirugía estética, como se dijo hace tiempo.

¿Cómo te sentiste con el tratamiento? "¡Muy bien! La verdad estaba un poquito nerviosa porque me dan terror este tipo de procedimientos, pero me animé porque en este caso son tratamientos no invasivos que no te desfiguran el rostro ni nada.

¿Qué te hicieron? "Como yo duermo del lado derecho, el doctor me explicó que tenía un poquito más marcada la línea nasogeniana de ese lado y me trató para que hiciera armonía con la parte izquierda de mi rostro; me puso un hilo tensor que estimula mi colágeno natural.

¿Te dolió? "No, la verdad, el doctor tiene las manos divinas; al principio estaba un poco nerviosa porque me da miedo, pero confío plenamente en él. Estoy a favor de los tratamientos no invasivos hechos por un profesional para evitar cirugías futuras o entrar a un quirófano. Hay mucha gente que dice que el bótox y el ácido hialurónico te desfiguran, y eso es mentira, porque lo asimila el cuerpo, por eso existen los retoques, cada seis meses lo tienes que hacer, es como un mantenimiento, al igual que el uso de las cremas. Hay que hacer todo para evitar las cirugías".

Entonces, ¿no te has realizado ninguna cirugía estética? "No, y el doctor es testigo, me ha visto sin maquillaje y está impresionado porque mucha gente habla tonterías, que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz. Hace tiempo dijeron que estaba deforme, que me había hecho cirugías, y eso es mentira, lo que pasa es que me cuido.

¿Cuál es tu secreto de belleza? "Llevo una alimentación balanceada, tomo mucha agua y vitaminas, pero ya tengo 48 años de edad y tengo que optar por las opciones que nos ofrece la vanguardia de la belleza.

Dices tu edad sin titubear, ¿nunca te ha preocupado el paso del tiempo? "La realidad es que a todas las mujeres nos da miedo envejecer, todas nos queremos ver bonitas, pero hay algo muy importante que influye en cómo te ves, y es tu alma y espíritu, eso te mantiene despierta, joven, linda, con fe y de buen humor.

El doctor Juan Sánchez Castillo nos explicó el procedimiento que realizó en el rostro de la actriz: “Se le marcaba un poquito la línea nasogeniana del lado derecho porque ella duerme de ese lado, entonces le puse un hilo de tracción que va por debajo de la piel, se ancla en el arco cigomático (que es un huesito que tenemos frente a la oreja) y viaja por una cánula hasta la línea nasogeniana, es decir, la línea que va de donde termina la nariz a donde termina la boca.

No se nota nada, pero la línea de expresión se desvanece considerablemente. También le puse un poqui- to de ácido hialurónico en esa misma zona, porque está más marcada que la del lado izquierdo”.

