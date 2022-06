Gaby Rivero relata lo que tuvo que hacer para besar a Sylvester Stallone

La actriz mexicana Gaby Rivero atesora una anécdota con quien fuera su amor platónico de la infancia: Sylvester Stallone.

Rivero tenía 16 años y era imagen del canal 2 de Televisa cuando Stallone viajó a México para promover Rocky IV, la película en la que su personaje de Rocky se enfrenta a un boxeador ruso.

De acuerdo con el relato de Gaby, ella estaba en una crisis emocional por un novio que se había ido a estudiar a Estados Unidos cuando se enteró por televisión que Sylvester estaba en México.

"Mi mamá me llamó para que viera que lo estaba entrevistando Jacobo Zabludovsky", contó Rivero a Gustavo Adolfo Infante en el programa de entrevistas "El minuto que cambió mi vida".

Gaby cuenta que se dedicó esos días a investigar dónde más estaría el actor estadounidense para poder conocerlo. Una vez que supo que se hospedaba en el Hotel Camino Real de Polanco, llamó insistentemente para hacerse pasar por reportera de un periódico y así conseguir la fecha y hora de la conferencia de prensa que daría Stallone.

"Entré al salón de la conferencia con mi hermana que iba como mi mánager y cuando lo vi, yo no sé cómo me habrá visto, pero mi corazón me hizo así. Me vio y me mandó al guarura para decirme si quería comer con él. Subimos a una suite que él tenía e íbamos a comer en Le Fouquet's que es un restaurante que tiene privados".

Finalmente eso no sucedió porque la suite se vio rodeada de fans que pusieron de mala al actor. "¡Nunca seas famosa!", le dijo Sylvester a Gaby Rivero en tono molesto.

Rivero termina el relato con la anécdota del besó que se dieron. "Sí lo besé", dice con orgullo.

"Y besa muy bien, muy recomendable, con todo y su boquita chueca, porque tuvo parálisis", recuerda.

También contó que ese encuento estuvo por extenderse debido a la fobia que Stallone tiene a los aviones cuando llueve.

"Me decía 'si llueve no me voy'. Porque él le tiene pavor al avión cuando llueve y entonces como había una tormenta tremenda esa tarde me dijo: 'si sigue lloviendo no me voy a ir, pero si no llueve me regreso'. Yo estaba pidiéndole a Tláloc que lloviera para verlo otra vez, pero finalmente se regresó".