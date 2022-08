Gaby Ramírez revela que Platanito la manoseó; ella le reclamó pero luego la obligaron a esto

Al presentar una noticia sobre Platanito, en Chisme no like se desató una bomba que nadie veía venir, pues Gaby Ramírez decidió revelar que el comediante la acosó en el pasado, al tocar su cuerpo.

"Él me agarró el pecho sin mi permiso, yo sé que le gusta y todo pero...", dijo Gaby Ramírez antes de que Javier Ceriani la impulsara a contar su historia.

"Un día me invitan al show de Platanito y estábamos con la hija de Raúl Velasco cuando sacó un libro de yoga sensual, estábamos haciendo el concurso cuando de pronto dice 'muchísimas gracias', y me agarra los pechos. Yo me quedé como idiota, pensando si darle una cachetada, me quedé fría".

"Me voy al control room, yo le pregunté al dueño si él dio la orden de que Platanito me agarrara", recordó Gaby, quien dijo que le dijo a Platanito que "Eso no se lo iba a permitir, eso se llama acoso sexual".

El problema al defenderse fue que se "había metido con la gran estrella del canal, que un día hasta me sacaron con mi hijo del estudio por órdenes de Platanito".

"Es más, a mí me obligaron a llevarle un arreglo de flores a Platanito y se lo dejé en el hotel donde se quedaba. Que porque a mí se me ocurrió reclamarle...", confesó

Y recordó: "Sergio Verduzco y yo tuvimos una aclaración, limamos asperezas, pero realmente él nunca me ofreció una disculpa, al contrario, yo fui la que ofreció disculpas porque de lo contrario yo me iba a quedar sin trabajo porque en ese entonces él era la estrella de la cadena Estrella TV".