Gabriel Soto recuerda y explica su desastrosa presentación en 'Hoy' como cantante

Debido al aniversario número 24 del programa 'Hoy', la producción recordó uno de los momentos más simpáticos que recuerda el público: Cuando Gabriel Soto cantó en vivo.

Su desastrosa presentación quedó para la posteridad, pues se escuchaba la voz real del galán de las telenovelas mientras presentaba su disco 'Inevitable', con el sencillo 'Todo me recuerda a ti'.

¿Lo has escuchado?

Así que Gabriel Soto finalmente dio la cara y en entrevista con el Programa 'Hoy', explicó lo que pasó:

"Yo lo he dicho abiertamente, no soy el cantante que el mundo esperaba, soy entonado... pero esa vez hicimos todos los ensayos con playback y cinco minutos antes de salir al aire se tomó la decisión de que fuera en vivo".

"Para cantar en vivo, en televisión, necesitas un ingeniero de audio, que ecualice, que te muevan un poco la consola para que tu voz se escuche bien. Te repito, no es justificación, pero si me hubiera dicho desde un principio que iba en vivo, entonces se prepara todo para que fuera una presentación en vivo, pero no fue así", dijo Gabriel.