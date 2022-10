Gabriel Soto así felicita a Irina Baeva, pero ¿el año pasado hubo más miel?

Con su boda pospuesta y rumores de una ruptura, Gabriel Soto e Irina Baeva no pueden evitar estar en la mira luego de que defendieran tanto su amor, por lo que cualquier pista que dan sobre cómo van las cosas entre ellos, inevitablemente es noticia.

Resulta que este 25 de octubre es el cumpleaños de la actriz de origen ruso, y este año no están juntos para celebrar en una cita romántica. Así que Gabriel Soto eligió su cuenta de Instagram para felicitar a su amada:

"BIRTHDAY GIRL. Que está vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud , amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona ya en unos días @irinabaeva", escribió Gabriel Soto, junto a una fotografía de archivo de Irina.

Sin embargo, su mensaje contrasta con toda la miel, amor y complicidad que reflejó la felicitación del actor para Baeva escrita en 2021, antes de los rumores de separación.

"Tu!!! Mi mujer @irinabaeva!!! Que todos los días me apoyas y estás a mi lado. Que me iluminas y llenas de color mi vida con esos ojos únicos, con toda tu belleza y con todo el amor que me das, te deseo todo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo. Feliz cumpleaños mi amor. Lo demás te lo digo en persona...".