Gabriel Roa soltó su pasado, sanó y encontró de nuevo el amor

Gabriel Roa asegura que está en la mejor etapa de su vida; se siente un hombre más maduro, pleno y resiliente.

Sin prisa y con calma vivió un proceso de sanación que se prolongó por 15 meses, luego de separarse de su exesposa y madre de sus tres hijos adolescentes. “Oficialmente estoy divorciado, fue un proceso de divorcio rápido, del cual he aprendido muchísimo porque me permitió convertirme en una mejor persona y un mejor ser humano. Todo este tiempo lo he aprovechado para mí”, compartió el locutor.

Gabriel optó por el camino de tomar lo bueno del matrimonio que vivió por más de una década, desechar lo malo y aprender de las lecciones que la vida se encargó de darle: “Estoy bien, me siento en paz y soy feliz hoy en día. El divorcio fue difícil porque los niños se fueron con su mamá, pero en lo personal me fue muy bien porque he crecido bastante”, resaltó.

Con su esposa estuvo 13 años y de esa relación nacieron sus tres hijos, quienes actualmente tienen 15, 13 y 11 años: “A mis hijos los veo cuando ellos pueden, porque tienen su agenda y sus actividades, entonces nos vemos cuando podemos coincidir. La verdad es que los tres han sido muy inteligentes en el sentido de cómo han asimilado el divorcio, estoy sorprendido de su capacidad, yo siempre he sido muy honesto y transparente con ellos y desde el día uno que su mamá y yo decidimos separarnos, lo entendieron perfectamente; yo he trabajado para que estén siempre bien, en todo lo que a mí me compete”.

El conductor de televisión, radio y YouTube aseguró que el divorcio ha sido una de las grandes lecciones que ha vivido: “Maduré, aprendí a vivir mi presente, a soltar mi pasado y a soltar el futuro, ahora sólo vivo el hoy. Me reconstruí de la mano de Dios con mi fe por delante, con las oraciones a mi santa madre y arropado por mis amigos. Siempre estuve sostenido de la mano de Dios y allí está la clave para afrontar procesos que son dolorosos y tristes. Él nunca me dejó y ni me soltó”, nos dijo.

Gabriel no se arrepiente de nada y agradece por lo vivido, ahora con un corazón sanado: “Yo no creo en eso de cerrar ciclos, creo que la vida te da oportunidades para que aprendas a ser una mejor persona y puedas disfrutar y ser feliz”.

Y así ha sido, pues el amor volvió a tocar a su puerta y aseguró estar más enamorado que nunca. “Después de un año y tres meses de vivir mi soltería, decidí darme una oportunidad y Dios me presentó a la persona indicada y correcta que me ama, me admira, me respeta y me enseña. La verdad es que me siento en el mejor momento de mi vida en la parte profesional, espiritual, de salud y en el corazón”, confesó. Su pareja se llama Alelka y es empresaria , él nos dijo que se siente un hombre muy afortunado de tenerla, porque literal, “¡se ganó la lotería con ella!”.

Para Roa casarse otra vez no es algo descabellado, al contrario, le encantaría llegar de nuevo al altar con Alelka y ya hasta lo han conversado: “Ella es una mujer guapa, con una personalidad increíble, siempre está muy ocupada, tiene su empresa y es muy activa, ¡eso me encanta!, entonces será cuando se den las cosas”.

GOZA DE ÉXITO Y SE RENUEVA

El locutor celebra el éxito que ha tenido en su incursión en las plataformas digitales, una de ellas es su canal de YouTube: “Me metí muy fuerte a la parte digital y he tenido una respuesta muy buena de amigos y de artistas. Es una buena experiencia porque he podido entrevistar a famosos y celebridades como Kenia Os, Mario Bautista o Julión Álvarez; me di oportunidad a abrirme a otros géneros y tengo entrevistas que alcanzan las ocho millones de vistas”, señaló.

El locutor además está contento con su programa de radio El Roa Show y su programa de televisión En la cima con Roa.

