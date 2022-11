Fui novia de Yolanda Andrade y cuando rompí con ella me tuve que ir de México: Lorena Meritano

Loreno Meritano, actriz argentina que llegó a México a mediados de los años noventa para comenzar una carrera en telenovelas como "Rivales por accidente", de TV Azteca.

Pero luego de estar un par de años en nuestro país, se mudó de nuevo a Sudamérica para hacer telenovelas en Venezuela y Argentina.

Ahora, Meritano narra, con una gran sentido del humor, una de las razones por la que se fue de México. "Fue algo tragicómico", dijo Lorena en una entrevista para el programa argentino "Toda la vida".

"Esto lo cuento porque lo supo papá y mamá; y fue en el 95 y yo tendría 24 añitos", dijo al revelar que efectivamente fue novia de Yolanda Andrade, un romance que terminaría efectivamente de manera tragicómica.

"Era otra época y cuando mi papá se enteró, me dijo: que no se enteren tus hermanas".

La conquista fue arrebatado y Lorena lo recuerdo como si fuera película mexicana: "Fue muy a lo mexicano, empiezo a recibir flores y serenatas y Yolanda es un personaje maravilloso que ha hecho telenovelas con Cristian Castro. Y yo le dije que sí".

Sin embargo, el noviazgo de Lorena Meritano y Yolanda Andrade solo duró unas cuantas semanas.

"Es que yo conocí a un chico y me gustó y me escapé con el chico".

Entonces Yolanda Andrade enfureció, de acuerdo con lo que narra Meritano, hasta el punto de que la persiguió para reclamarle.

"Fue toda una historia tragicómica, me tuve que ir de México porque Yolanda me fue a buscar con helicóptero y con guardaespaldas hasta donde estaba yo con el chico, y me cacheteó... un culebrón".

15 años después, Lorena regresó a México para la grabación de la serie Mujeres asesinas. "Y el productor Pedro Torres me dijo: mira quiémn está acá. Y allí estaba Yolanda y nos abrazamos y nos dio gusto vernos".

