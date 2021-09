Fuga de Larry Ramos afectó emocionalmente a Ninel Conde y aclara esto

Si algo había llamado la atención en las últimas semanas era la actitud relajada de Ninel Conde ante el tremendo lío legal que pesa sobre su pareja Larry Ramos, quien se dio a la fuga y es buscado por el FBI.

Pero ahora se confirma que 'El Bombón Asesino' está tranquila porque sobre ella no hay ninguna investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

"En este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes", dice un comunicado emitido por los abogados de Ninel.

Así, sin mencionarlo directamente, confirman no solo la fuga de Larry Ramos, sino que eso afectó emocionalmente a Ninel Conde. "Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos".

Y anotan: "En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones".