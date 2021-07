"Fue un secuestro": Vicente Fernández Jr. demandará a quienes lo privaron de su libertad

Vicente Fernández Jr. desapareció del ojo público por más de dos meses. Desde el pasado 12 de abril no se supo nada de él: no se le encontraba en su casa, en redes sociales no publicaba mensajes, y vía telefónica mandaba al buzón de voz. Reapareció 24 horas antes del Día del Padre (20 de junio).

Lo delataron dos publicaciones que hizo en Instagram: una fotografía con sus nietos, y una historia con su novia, Mariana González. Durante su ausencia corrieron varias versiones sobre su paradero: una adicción a las drogas y al juego, problemas económicos que lo orillaron a pedir fuertes sumas de dinero que no podía pagar, e incluso que su propia familia lo internó en una clínica por problemas psicológicos. El cantante buscó a TVyNovelas para dar su versión de lo sucedido, y que él mismo califica como un secuestro..

¿Qué fue lo que pasó? "Lo que viví fue una experiencia que no se la deseo a nadie; ya estoy en Guadalajara, gracias a Dios.

¿Es cierto que estuviste internado en un centro de rehabilitación? "Sí, estuve “recluido”, pero no por las razones que dicen y no tengo por qué regresar ni para qué regresar. Estuve en San Luis Potosí en la Clínica 13 de Febrero.

¿Estuviste ahí por problemas de drogas o psicológicos? "Lo quiero dejar muy en claro: no soy apostador, no soy ludópata, no soy drogadicto, no soy alcohólico y nunca he robado nada a nadie, mucho menos a mis padres, como andan diciendo por ahí.

Dices que fue una muy mala experiencia, ¿por qué? "Porque fueron 66 días que no hubo comunicación con mi familia. Cuando estás incomunicado, duermes en una habitación con más compañeros y te cierran la puerta con candado por fuera con chapas especiales, era muy similar a estar en la cárcel. Por lo menos ahí tienes derecho a visitas obligatoriamente por semana, a llamadas, y aquí me bloquearon totalmente. Fue la institución la que me bloqueó.

¿Cómo saliste? "Fue hasta el día 66 que mi familia fue por mí.

Estás declarando que entraste por tu propio pie… "Yo acepté porque me dijeron que iba a ser un lugar donde iba a poder entrar y salir a la hora que quisiera, pero resultó que aplicaron tanto el reglamento, que el tratamiento que llegan a tener las personas son de 90 días; yo tuve 66 porque hubo la oportunidad de que un paciente salió e informó a Mariana, ella se preocupó, preguntó por mí, y le dijeron que estaba intranquilo, molesto, y que el trato no era cordial ni respetuoso conforme a los derechos humanos que debe tener cualquier paciente. Se preocupó, informó a mis hijos, mis hijos informan a mis padres, e inmediatamente fueron por mí

¿Te drogaron? "Me querían dar medicina por si tenía alguna molestia, pero yo llegué en perfectas condiciones, no llegué ni drogado ni alcoholizado porque no tomo ni me drogo, pero sí tienen un reglamento, los pacientes tienen ciertos compromisos y me tuve que acoplar a hacer el trámite del día a día, de estar procediendo a lo que hacen en todo el transcurso de la semana.

Se dice que esto fue orquestado por tu propia familia, ¿es cierto? ¿O quién orquestó esto en contra tuya? "No lo sé, pero me gustaría saberlo.

Tú viviste un secuestro, ¿podemos decir que te volvieron a privar de tu libertad? "Cualquier privacidad ilegal de la libertad es un secuestro.

¿Cuáles fueron tus sentimientos cuando saliste? "Estaba muy contento. Llegué a Guadalajara, y en la mañana comí con mis hijos por el Día del Padre, en la tarde estuve con Mariana, mi novia, y en la noche fui a ver a mis padres.

¿Tomarás acciones legales en contra de alguien? "Eso ya lo está viendo el licenciado Guillermo Pous.

¿Qué sigue en tu vida? "Que todo quede claro y que las cosas sean vistas y dichas como son, no como lo que inventaron.

