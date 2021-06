Fue un éxito la cirugía de manga gástrica con la que Julio Preciado bajará de peso

En 2020 Julio Preciado se sometió a un trasplante de riñón, y aunque quedarse en casa le sirvió para recuperarse, no había podido bajar de peso, por lo que por recomendación médica se sometió a una manga gástrica.

Este martes 8 de julio finalmente se realizó el procedimiento, y en exclusiva entrevista con nuestro reportero Jorge Soltero, el Dr. Julio Ramos nos dio detalles de la cirugía:

"Fue algo especial, la cirugía ocurrió con mucha tranquilidad. Dos horas con 40 minutos. Estábamos de regreso en su habitación a las 10 de la mañana, después de una hora de recuperación para vigilancia.

"Ya empezó a tomar algo de líquidos, para empezar poco a poco a ingerir líquidos", dijo el médico que guió al cantante Julio Preciado en este proceso.

Con la manga gástrica, Julio Preciado podrá bajar más de 20 kilos, y así ya no se le dificultará caminar, además de que su calidad de vida será mejor.

Con dicho procedimiento, redujeron el estómago de Julio Preciado, y con ello, no podrá contener tanta comida.

Además, así producirá una menor cantidad de grelina, la hormona que regula el apetito, lo cual puede llegar a aplacar el deseo de comer.

TVyNovelas estuvo cuando Julio Preciado entró al hospital, y se mostró de buen ánimo. A nuestra cámara, dijo:

"Después de esto ya nada más voy a visitar los hospitales para agradecer a los médicos y poder saludarlos", aseguró.

Hace unas semanas nos había contado que la meta era bajar 25 kilos.

"No quiero tampoco adelgazar mucho, porque creo que dejaría de ser Julio Preciado; la gente está acostumbrada a ver una cara con cachetes y este cuerpo, porque toda la vida he sido gordito, la neta, no voy a mentir (risas)".

"Me han dicho que no voy a poder comer nada, pero eso no me preocupa. Ya tuve esa experiencia con mi hijo porque él se sometió al bypass gástrico hace 18 años. Vi que su recuperación fue difícil, pero tengo esperanza porque el resultado fue muy bueno. Él sufría mucho porque pesaba más de 100 kilos, ahora 80 y no ha subido de ahí”, nos dijo Preciado en exclusiva.

Y admitió: “Lo hago porque quiero estar bien, y no por vanidad; quiero estar mejor, porque ya sin el sobrepeso, mis piernas y pies van a caminar mejor porque ya no pueden soportar tanto peso por la edad. Aunque tengo 53 años, como ya he pasado por tantas cosas, tengo que ayudar a mi cuerpo.