¡Fue un asalto chafa! Querían joyas, se llevaron bisutería de la casa de Silvia Pinal

La historia del robo a la casa de Silvia Pinal ha resultado todo un guion de película, como esas que protagonizaba la actriz en la década de los 70 ("¡Cómo hay gente sinvergüenza!", la más famosa)

Resulta que no se robaron joyas, sino bisutería, de acuerdo con Sylvia Pasquel, hija de Pinal, y quien narró los hechos que sucedieron el sábado por la tarde.

Ambas actrices salieron de la casa para ir a una fiesta y a mitad del festejo, como a las cuatro y media de la tarde, una enfermera que se había quedado en la casa, llamó a la otra enfermera, que estaba con Silvia Pinal.

La enfermera que estaba en casa era nueva llamó a su colega para decirle que le había llamado por teléfono un tal Alejandro, para decirle que necesitaba "entrar a la casa para recoger unas cosas que necesitaba doña Silvia".

Pasquel le dijo a la enfermera que estaba con ellas: "Dile que no es cierto, que no le abra a nadie, que yo no he mandado a nadie".

Sin embargo, la enfermera nueva insistía y hasta mandó capturas de pantalla de un supuesto chat de Pasquel, el cual era obviamente un perfil falso.

Lo que sucedió, de acuerdo con Sylvia Pasquel es que esa enfermera nueva vació las cajas que tenían marcas de joyas, aunque en realidad ahí había pura bisutería. "Obviamente las joyas de mi mamá están en el banco", dice Pasquel.

Con esa bisutería, pensando que eran joyas, la mujer se encontró con el hombre que la había contactado en una plaza comercial cercana a la casa de Pinal.

"El hombre le ha de haber dicho que con eso no bastaba, que se regresara a la casa por más. Pero ella le dijo que no tenía llaves y por eso la mandó con un cerrajero".

En este segundo intento de robo fue donde atraparon a la enfermera y al cerrajero, ya que para ese momento, Pasquel ya había llamado al 911, mandado a su chofer a la casa y movilizado a la policía.

"No hubo nada de robo de joyas ni se metieron a la casa, aquí está todo tranquilo", remató Pasquel, quien agregó que ella no conoce a la enfermera nueva.