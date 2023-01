¿Fue infiel? El contundente mensaje de Jorge Salinas tras fotos con nutrióloga

Fueron días complicados para Jorge Salinas desde que se revelaron imágenes donde supuestamente besaba en la boca a la doctora Anna Paula Castillo, quien lo supervisa para mantener su peso ideal. El escándalo por la presunta infidelidad se desató, pero a decir del galán, eso nunca pasó.

El esposo de Elizabeth Álvarez dio la cara a los medios de comunicación y envió un mensaje contundente:

"Soy una persona que ama profundamente a su esposa y familia. Lamento que este tema mediático esté en boca de ustedes pero también lo entiendo", inició bastante serio.

"No he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido", reiteró.

"Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo una relación extramarital ni la he tenido", dijo el actor.

Esas palabras contradicen a lo dicho por la doctora, quien en una entrevista confirmó que Jorge sí la beso, y que incluso, hubo coqueteo previo desde hace tiempo, aunque desde diciembre no tenía contacto con él.

Este escándalo ocurre a pocos días del estreno de la telenovela 'Perdona nuestros pecados' que protagoniza Jorge Salinas, donde interpreta a Armando Quiroga en la producción de Lucero Suárez. Se estrena el 30 de enero de 2023 a las 6:30pm por Las Estrellas, en sustitución de 'Corona de lágrimas'.

Se realizó una conferencia de prensa para compartir detalles de la telenovela, pero aquello se salió de control:

Sigue el chisme:

Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira antes de ser famosa: a qué se dedicaba y lo diferente que lucía

Paparazzi que captó a Clara Chía lapida a Piqué: "Eres un mediocre"