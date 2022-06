Fue edecán de Chabelo, superó una enfermedad terrible y ahora es traductora del francés, inglés, portugués e italiano

"Me da tristeza que no se le haya reconocido el tamaño de trabajo que Chabelo realizó por tantas generaciones", escribió Jennifer MacDonald al enterarse que Xavier López tuvo cáncer.

En su juventud, MacDonald fue edecán del programa "En Familia". Durante los años 80 y 90 y solía aparecer en el programa casi siempre a la izquierda del Chabelo cuando se hacía la presentación y despedida del programa.

Actualmente, MacDonald es traductora al español del francés, italiano, portugués e inglés. Las hace de manera gratuita y sólo hace falta contactarla a través de twitter.

"Él me dio lo mejor de mi vida", escribió la traductora en un mensaje en el que agradeció a Chabelo por esos años en los que apareció en televisión.

También compartió algunas fotografías en las que aparece con él conviviendo fuera del programa. En la fecha del cumpleaños de Chabelo este año, Jennifer publicó una foto en la que se le ve junto con un grupo de amigos comiendo den un restaurante y con un pastel al frente.

"Felicidades Chabelo; chulillo que Dios me lo siga bendiciendo. Le mando un abrazote, lo extraño mucho", escribió la ex edecán.

Actualmente MacDonald atraviesa por una complicación en us estado de salud que la obliga a tener oxígeno de apoyo durante las 24 horas.

En su cuenta de la red social, Jennifer ha narrado, desde hace dos años, la manera en la que una enfermedad la tuvo muy grave: deficiencia de Alfa 1, que afecta a pulmones e hígado por la falta de proteína AAT.

Su lucha contra esta enfermedad ha implicado también, según ha relatado en varios mensajes, una lucha burocrática para obtener la protección de la Comisión de Derechos Humanos y así tener acceso al tratamiento que requiere.

No obstante, se mantienen activa, ofreciendo sus servicios de traducción y recordando los tiempos en que estuvo en el programa con Chabelo.

"¿Por qué nos suelta esos ramazos a quienes lo queremos y porqué se alejó? Lo conozco y hasta no ver, no creer. Dios me lo siga bañando de Bendiciones Salud y Paz", escribió cuando Chabelo dijo que había estado enfermo.

Xavier López actualmente se encuentra retirado de la televisión. Él mismo anunció que por ahora sólo se dedica a supervisar ciertos proyectos (uno de ellos una animación de su personaje) pero que está gozando de un merecido descanso después de 70 años ininterrumpidos de trabajo.

Jennifer MacDonald, en otra foto en la que aparece con Chabelo en su oficina de Televisa, escribió en twitter: "Que Dios me lo llene de mucha salud, calma y mucha felicidad duradera. Lo quiero harto chulillo. Aquí le mando una agüita loca a Xavier".