"Fue bueno mientras duró"; Pato Borghetti se arrepiente de hacer abdominales con Macky González

Pato Borghetti se arrepintió en el mismo momento en que Macky González se le abalanzó hacia la cintura. "No, no, no, ella me había dicho que iba a hacer abdominales y yo pensé que sólo la iba a cargar así", dijo Patricio señalando su brazo.

En realidad, lo que hizo Macky fue rodearlo con sus piernas por la cintura y luego bajar y subir en una especie de ejercicio de abdominales que provocó una reacción de escándalo.

Esto sucedió en el programa Venga la alegría en el que Macky González, concursante de Exatlón, asistió como invitada. En una de las dinámicas del programa, le pidió a Borghetti que le ayudara a mostrar su fuerza en el abdomen. "Ponte duro", le dijo mientras se encarreraba.

Borghetti, después de la acción de Macky, quedo desconcertado y muy apesadumbrado porque el ejercicio resultó en una acción bastante sensual.

"Fue bueno mientras duró, fueron 11 años muys buenos", dijo Borghetti en referencia a su matrimonio con Odalys Ramírez, el cual podría verse afectado por la escena.

En realidad, este comentario de Patricio fue una broma pero lo que sí fue una realidad es lo incómodo que se sintió con la acción de Macky.

El resto de los compañeros de Borghetti siguieron la broma y lo atosigaron con la cantaleta de que posiblemente se tendría que divorciar después de lo que se vio en pantalla.