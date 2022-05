"Fue algo casual ¡y se acabó!": Andreina Fonseca narra sus encuentros con Christian Nodal

La creadora de contenido erótico, Andreina Fonseca, narra los encuentros que tuvo con Christian Nodal.

Gran escándalo ha surgido luego de que trascendiera que el cantante Christian Nodal sostuvo una relación con la creadora de contenido erótico Andreina Fonseca, quien durante una entrevista en un canal de YouTube confirmó que había salido durante siete meses “con un famoso cantante”. El problema vino cuando mencionó detalles íntimos y el nombre de Belinda, pues, aunque pidió que esa parte fuera eliminada, el video fue subido sin cortes y ya se ha vuelto viral, despertando una serie de especulaciones sobre los verdaderos motivos del rompimiento entre el intérprete de regional mexicano y la estrella del pop.

En entrevista con TVyNovelas, la venezolana aseguró que dio esas declaraciones de manera accidental y que no busca colgarse de la fama de nadie.

Andreina, se dice que fuiste novia de Christian Nodal… Para nada. Eso fue hace muchísimos años y ni siquiera fuimos novios, fue algo equis. Ni siquiera quería que se supiera, y le reclamé a la persona que subió el video porque me puede meter en un problema legal, cuando yo no autoricé absolutamente nada. Y peor, porque yo soy creadora de contenido para adultos.

¿Firmaste algún acuerdo de confidencialidad? No, absolutamente. ¿Cómo te explico? Me vi casualmente con él, pero no pasó a mayores, nunca hubo nada escrito, nunca fue nada ni nos llegamos a tomar una foto… Realmente así va la historia: yo lo conocí por alguien que trabaja con él y ni siquiera sabía quién era ni que era cantante. De eso me enteré cuando ya no estábamos saliendo, que lo empecé a ver en la televisión… Yo estaba recién llegada a México y obviamente soy mucho mayor que él, le debo de llevar unos seis años, pero fue algo casual, salimos y se acabó.

¿Con qué frecuencia salían? No hubo frecuencia, solamente nos vimos un par de veces en ese transcurso de tiempo, aquí en la Ciudad de México, y eso fue todo.

¿Christian estaba saliendo con Belinda? ¡Ella ni siquiera entraba ahí! De hecho, él después tuvo una novia de Guadalajara (María Fernanda Guzmán, hija del exentrenador de Chivas, Daniel “El Travieso” Guzmán)… Belinda ni siquiera llegó a entrar en este rollo. En ese momento él era soltero, no salía con nadie, salimos casual y no pasó a mayores. Nunca fuimos ni siquiera a un restaurante juntos.

¿Fueron encuentros meramente sexuales? No pongamos sexual, porque sí compartí con él, pero no era como que andábamos en sitios públicos. Desde el día uno se habló de que no habría noviazgo… Por eso me afecta más que esta persona (el conductor del programa) haya hecho viral algo privado para su propio beneficio, porque yo no obtengo ningún beneficio de este chico (Nodal), y obviamente, él mucho menos de mí. Más bien, lo que obtiene es un escándalo por algo que yo nunca autoricé que saliera. No entiendo por qué a estas alturas hablan de algo que no es relevante para mí ni para él, y mucho menos para esta señorita Belinda, que nada tiene que ver en esta historia.

¿Buscas colgarte de su fama? Para nada, de hecho, estoy superpreocupada. Qué mal rollo que alguien quiera hacer dinero con algo que yo en su momento dije sin intención. No lo hice por hacerme famosa, no lo necesito ni es la forma en la que me gusta estar en este medio, menos hablando de algo que ni siquiera tiene cabida en estos momentos.

Dado el perfil de tus redes, se podría pensar que estuviste con él por dinero, ¿fue así? No, para nada fue así. De hecho, pueden investigar y comprobar que yo tengo como creadora de contenido para adultos muy poco tiempo. No tienen nada que ver una cosa con la otra; si lo pones desde la perspectiva correcta, sólo fue algo casual, hace muchos años y, para ser honesta, él ya no se debe acordar ni de quién soy.

¿Y por qué lo hiciste público? No tiene nada que ver, solamente fue un error de mi parte decir un nombre que no debí decir; me siento muy mal por lo que dije porque, aunque no lo hice con mala intención, ve todo el escándalo que se está armando. Al final, la que puede tener un problema legal soy yo, y es algo que no me interesa tener, mucho menos que me relacionen con sus otros noviazgos, porque yo no estoy involucrada en nada de eso.

Pero en la entrevista cuentas intimidades, e incluso hiciste referencia al tamaño de su miembro… ¿Qué te puedo decir? No puedo volver a decir lo mismo porque sería ridículo y absurdo, estaría mal de mi parte hacer escándalo del mismo escándalo. De hecho, esa parte tampoco nunca debió salir, yo estaba dando una entrevista sobre mi contenido, nunca fue mi intención hablar de esos temas.

¿Has tratado de contactar a Nodal para explicarle? Honestamente no tengo forma, supongo que habrá cambiado su número.

¿Te gustaría enviarle un mensaje a él o a sus fans? Sólo que no crean todo lo que aparece en las redes, porque nunca hubo un más allá, y honestamente, ya ni me acuerdo, fue hace tanto tiempo que para mí ya es irrelevante Christian Nodal.