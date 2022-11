Frida Sofía tenía razón y se salvó, no como Ferka: "Christian Estrada solo hubiera tratado de quitarme a mi bebé"

Ferka vivió una pesadilla cuando su expareja, Christian Estrada, le quitó a su niño en medio de una "emboscada" durante el último fin de semana de noviembre de 2022. Ella lo denunció por violencia y aseguran que él fue detenido por sustracción de menores.

Esa situación quizá no hubiera ocurrido si Ferka hubiera hecho caso a las advertencias que las exnovias de Christian hicieron en los medios hace varios años. Hay que recordar que Christian Estrada fue novio de Frida Sofía, quien lo acusó de ser un vividor que la engañó con su propia mamá, Alejandra Guzmán. El escándalo entre ellos explotó cuando Frida confirmó que decidió abortar el bebé que esperaban.

En una historia de Instagram publicada en aquella época, Frida Sofía publicó un mensaje que hoy por hoy cobra un sentido diferente, y confirma que la joven no se equivocaba. De hecho, se podría decir que la empresaria se salvó de vivir lo mismo que hoy sufre Ferka.

Al hablar de que interrumpió su embarazo, Frida Sofía explicó: "No soy asesina, soy consciente. Me tomé la pastilla a las seis semanas cuando vi que el que me embarazó, se quedaba en hoteles con mi propia madre".

La hija de La Guzmán también escribió algo que parecería un presagio, pues si Christian le quitó a su hijo a Ferka, quizá lo hubiera hecho también con Frida Sofía: "Ese maldito vividor sólo hubiera tratado de quitarme a mi bebé hablando mamadas de que estoy loca y mentiras de lo asqueroso que es por meterse con la madre de la mujer que embarazaste y abandonaste".

A las advertencias de Frida Sofía, se unió Ally Dillon, otra exnovia de Christian Estrada. Qn una entrevista con 'Ventaneando', la mujer dijo que Christian le hablaba "cochinadas" sobre Frida, pero en realidad creía que "el que tiene problemas en la cabeza" es él. La joven confirmó que terminó con Christian Estrada por "mentiroso, oportunista, aprovechado, falso, haciéndose la víctima delante de todo el mundo y haciéndola quedar mal a ella, cuando la víctima fue Frida".

Tras esas acusaciones, Ferka y Christian Estrada terminaron. Pero al poco tiempo, en 2020, retomaron su relación. Frida Sofía le dijo a Ferka en Instagram: "Ferkis linda ¿y el amor propio? Acuérdate que nos son chismes cuando hay pruebas. Dile al gato ese que aquí lo esperamos y si quieres acompañarlo, a usted también Doñita".

Por cierto, Alejandra Guzmán negó haber tenido algo con el ex de su hija, aunque admitió que sí pasó tiempo con Christian Estrada y sus hermanos, quienes trabajan con la rockera: "Eso es muy grave porque es una acusación falsa, yo tengo testigos con los que estuve en mi cumpleaños, ese día fui al Fashion Week en Nueva York, después fuimos a comer, y después me fui a dormir, hacía mucho frío y con mis prótesis de titanio no puedo caminar a -11 grados y me llevaron gallo y después ellos se fueron y yo me fui a dormir".



