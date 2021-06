Frida Sofía sí demandará a Enrique y Alejandra Guzmán: "Busco justicia, no venganza"

Después de que le contó a Gustavo Adolfo Infante que su abuelo la "manoseó" desde que tenía 5 años y revelar negligencia por parte de su mamá, Frida Sofía confirma que denunciará a Enrique y Alejandra Guzmán.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, y luego de semanas de guardar silencio tras desatar el escándalo del que Enrique Guzmán niega todo, la joven dijo:

"Me es imposible viajar fuera de Estados Unidos por mi estatus migratorio. Para mí es muy importante señalar que mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona.

"Tenía ganas de sentarme frente a frente con él y su público para que me conocieran, me vibraran y me oyeran hablar con y la verdad.

"Además de ello, Gustavo Adolfo me prometió no editar la entrevista tal y como se lo había pedido. Durante la entrevista me solté y nopude callarme más. A él y a su producción no me queda más que agradecimiento, por respetar y cuidar las formas.

Frida negó haber recibido dinero por hablar, como la señaló su abuelo Enrique Guzmán:

"No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva. A muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí. Es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta.

"Nunca me imaginé que iba a salir de esa entrevista tan liberada y fortalecida, pero así fue. Estos traumas muchas veces se quedan dormidos, escondidos en la mente de uno, otros más presentes. Pero cuando te han agredido de todas las formas posibles cuando tienes uso de razón, mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta, empiezas a creer que nadie te va a creer si hablas".

Confesó: "Me he sentido sola y avergonzada. Es difícil llevar una carga tan pesada y sonreír frente a las cámaras cuando sabes que no es tu realidad".

"La entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad. Que callamos porque es más cómodo para todos pretender que no pasó, porque nos da miedo ser señaladas y que nos llamen locas, manipuladoras, mentalmente inestables... Cuando el abuso es justamente la razón del trauma que sufrimos las mujeres que hemos sido abusada por nuestra propia familia. Abusos que nos marcan y nos cambian para siempre.

Frida insiste en su historia y sus recuerdos, como el que compartió a Gustavo Adolfo Infante sobre que Alejandra Guzmán metía hombres a su habitación de hotel y alguno de ellos la violó cuando era una adolescente.

"Oí, vi, viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir. Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida".

"Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá. Pero ya no espero nada de ella. Hoy me libero de su manipulación y su chantaje. No sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada, o vivir completamente descuidada, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme".

Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Compartió: "Después de muchas horas con psicólogos y peritos, de un proceso de sanción que es largo, veo mucho más claro; incluso agradezco la presión e insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia. Es la manera de probar los hechos.

"Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fue objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida". "Busco justicia, no venganza. Justicia porque es parte de mi sanción, y para ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo".

E insistió: "Los abusadores siempre son carismáticos, manipuladores y muy buenos actores, y por eso las personas se atreven a dudar o protegerlos cuando alguien los denuncia. Tengo el valor de hablar y me gustaría que mi caso sea un ejemplo para miles de personas que desgraciadamente han pasado por cosas similares".

"Quiero que se haga justicia, quiero que se desmoralice el abuso, la negligencia, creencias como 'los trapitos sucios se lavan en casa'. Contribuir con un granito de arena para que esto se desmoralice será mi legado.

"Pido a las autoridades que conozcan los hechos que pondré de su conocimiento, actúen conforme a derecho, con rectitud, y muestren a la sociedad que no importan la fama ni las influencias, y que la justicia sí existe. Gracias a todos por su apoyo", dijo Frida Sofía.



