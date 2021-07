Frida Sofía se sincera sobre el dolor por la ausencia de Alejandra: "Sí, sufrí mucho"

Si ya de por sí había expuesto que fue víctima de abuso por su abuelo Enrique Guzmán, Frida Sofía ahora expuso lo mucho que le hizo falta el cariño de su madre, la cantante Alejandra Guzmán.

Mientras sigue el proceso legal contra su abuelo, y en medio del escándalo y críticas de detractores a través de redes sociales, la joven quiso volver a expresarse, y lo hizo con People en Español.

En una sentida entrevista, recordó que su mamá "Dio una entrevista hace mucho tiempo que decía 'es que me siento muy sola y necesito compañía', y dice que por eso me tuvo".

Asegura que le duele la ausencia de la rockera en su vida personal como niña: "Sí, madre solo hay una. ¡Qué bendición! De verdad, no sabes la envidia que le tenía a todas las niñas que se quejaban de su mamá; lo que yo daría... Una tarea, lo que fuera, un festival, siempre en el ballet me decían, '¿por qué le dan el rol a ella si nadie la viene a ver?'".

Frida también reveló que no se arrepiente de exponer lo que vivió dentro del núcleo familiar. "Lo tuve que sacar, lo tuve que decir. Es algo penoso, humillante, doloroso, traumatizante, algo que hasta en mi cerebro normalicé, hasta que dije 'no, esto no está bien'".

Por si fuera poco, reveló que aceptó jugar a aparentar que en la Dinastía Pinal todo era felicidad.

"El carisma también es un mecanismo de defensa y lo aprendí de mi familia. De mi abuela (Silvia Pinal), siempre el show tiene que continuar. Eso no significa que no llores o que no te haga falta algo. Sí, sufrí mucho".

"Todo el mundo (dice): 'Frida ataca, Frida atraca'. No, ¡Frida se defiende! En realidad, es tanto el bullying, es tanto el desprecio, que ya llegas a decir '¿Sabes qué, qué tengo que perder? Voy a contar la verdad".

"Yo me presté al show. Me presté a 'esta es una dinastía y tú tienes esta obligación de cumplir porque somos intachables'. Yo me fui (a EEUU), pasaron los años y siempre estuve sola. Y nunca me marcaron ni en mi cumpleaños, ni en Navidad".

Frida insistió a People en Español que su familia materna la dejó sola. "Nunca nos vemos, nunca hay ese apoyo de familia. No hay llamadas, no hay conexión, no hay amor, no hay dedicación, no hay respeto alguno. No me voy a hacer la que sí hay. No pierdo absolutamente nada. Al contrario, gano mi libertad".

Pese a todo, Frida asegura que perdona a Alejandra Guzmán. "Claro que la perdono, porque i no es como tomarte el veneno tú y esperar a que se muera alguien más. Si me heredaran algo lo voy a usar para lo que quiero, abrir puertas. Tener una fundación, una casa para una mujer o una niña que tenga a dónde ir, a quien decirle".

"A los niños no se toca. Ti tienes un hijo, lo bañas tú. Si tienes un hijo, lo cuidas tú. Le enseñas que abajo no se toca. Y los trapillos sucios no se lavan en casa... Nada más un degenerado pudo haber formulado esa frase", insistió.

