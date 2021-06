Frida Sofía revela que le han ofrecido "un dineral" por reconciliarse con su familia

Mientras su caso avanza en los juzgados mexicanos, Frida Sofía fue interceptada por cámaras y micrófonos afuera de su casa, donde reiteró que busca que se haga justicia.

Tras acusar a su abuelo de haberla "manoseado" desde que tenía 5 años, la joven dice sentirse mucho mejor, sin necesidad de vender ninguna exclusiva.

"La verdad tiene que salir. Se tiene que hacer justicia y estoy confiando en las autoridades de México para que sea un ejemplo y los niños no se callen", dijo a 'Suelta la sopa'.

"Este crimen no es algo que sea, que puedas pagar para los daños, no es que se quemó algo. Es un daño irreparable que he sufrido y continúo sufriendo. Soy humana", insistió.

Y es que no busca dinero: "No se trata de que me crean o no me crean, se trata de que tengan un poquito de empatía, y no solo hacia mí, sino a todas las que están alzando la voz. Es un proceso legal, ya no es dimes y diretes. Que por qué lo hice público, pues yo ya no tenía salida, si mis redes son mi medio de comunicación".

"Esto no se trata de dinero, para mí no. No sé qué pueda estar pasando en la cabeza de Alejandra o de Enrique". Eso sí, dijo que se siente mejor: "Desde que me desahogué soy otra persona".

Y se fue encontrar de quienes dicen que "los trapos sucios se lavan en casa": "Ya es tiempo de abrir los ojos y sacar los trapos sucios. Porque nada más un pervertido asqueroso pudo haber pensado en ese dicho, a ver para qué más se van a lavar los trapos sucios en casa".

También reiteró por qué le contó su verdad a Gustavo Adofo Infante:

"Me quería enfrentar a él porque no hay nadie más que me haya dado en la madre, que Gustavo. Y yo soy el tipo de mujer que quería que me conociera, frente a frente sentarme con él, para borrar o desacreditar esa idea errónea y horripilante que tenía de mi persona".

Insistió que no le pagaron, como dio a entender su abuelo Enrique Guzmán: "No fue una exclusiva, jamás fue una exclusiva, yo en mi vida he vendido una entrevista, no tengo necesidad. Se me hace algo puerco y más por la industria en la que he crecido".

Y confesó: "No me vendo, no sabes cuántas veces por una reconciliación me han ofrecido un dineral, o sea, ¿cómo vas a ofrecer dinero para reconciliarme? Eso viene del corazón".

