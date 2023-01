Frida Sofía le dijo "naqui, wannabe, bruji", pero Niurka le da cachetada con guante blanco

Tras el pleitazo que protagonizaron Niurka Marcos y Maryfer Centeno en el programa Se tenía que decir, de La saga, las reacciones de sus seguidores en redes sociales no se hicieron esperar. Tal fue el caso de la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, quien defendió a la grafóloga luego de que ésta compartiera en su Instagram un video en el que analizó la pelea con la cubana.

“Niurka, cosita la naqui wannabe bruji… esa sí me da miedo de frente porque escupe en lugar de gritar… me da asquito. Esa baba es jarabe del diablo… ¿y el aliento? ¿Qué tal? te amo, tú muy bien (Maryfer)”, escribió la nieta de Silvia Pinal.

Al respecto, TVyNovelas buscó a la vedette, quien, por primera vez, prefirió no dar réplica a los insultos de Frida Sofía. “Desde que Alejandra Guzmán le puso punto final a aquella historia con su hija, que fue muy dolorosa para ella, yo hice lo mismo, así que, por respeto a Alejandra, la señora (Frida Sofía) puede decir lo que le dé la gana… Las cosas se reciben de quien vienen”, dijo Niurka, quien además destacó que con todo el tiempo que lleva en el medio del espectáculo, este tipo de cosas no le afectan.

“Cualquier tipo de ofensa que ella pueda decir a mi persona, jamás va a superar todas las que me han dicho en el trayecto de mi vida, porque me han dicho de todo, menos que soy lesbi porque saben que no sería ofensa (bromea)”.

“NO ME INTERESA LO QUE OPINE ALGUIEN CON UNA VIDA TAN DESORGANIZADA”

Asimismo, la cubana dejó claro que no le seguirá el juego a la hija de la rockera: “No me interesa (contestarle a Frida Sofía), Ale cerró el capítulo y yo junto con ella. Ella (Frida) puede decir lo que le dé la gana, absolutamente todo, reiterar y abundar, y no me preocupa”, enfatizó.

Aunque Niurka no quiso responder de forma directa a la joven, sí le dio cachetada con guante blanco: “Cuando estás segura de quién eres, de lo que has logrado, de la vida estable, linda y feliz que tienes, con hijos realizados, centrados, maduros, responsables, con opiniones positivas de toda la industria sobre ellos, no te interesa lo que opine alguien que tiene una vida tan desorganizada como ella”. Eso sí, a quien no dudó en responder la cubana fue a Laura Bozzo, quien respaldó a Maryfer y dijo que la actitud de Niurka estuvo fuera de lugar.

“Ella (Laura Bozzo) se puso en la misma posición que cuando estuvimos juntas en un reality, ella iba delante y yo detrás, y aquí Maryfer también iba delante y yo detrás, es decir, ella me decía: ‘salte’ y yo le decía: ‘salte tú’… yo voy detrás porque yo sí escucho las cosas que me dicen y las respondo… Laurita eligió a quién defender porque quiere participar, tenga o no razón”.

Sobre el encontronazo con Maryfer, Niurka dijo: “No sé si lo notaron, pero yo me divertí muchísimo, y mira, a mí como me dan, doy. Yo sé que ella ha estado por ahí haciendo berrinches y diciendo cosas que no son, pero yo le tengo todo el respeto a Adela Micha (…). Creo que ella no estaba lista para encontrarse con alguien que le rebatiera su psicoanálisis (sic) -Maryfer es grafóloga-, y en esta vida tienes que estar listo siempre. Por ejemplo, a mí, cuando los medios me preguntan por ciertos temas, yo siempre les contesto, desde mi punto de vista, consciente de que no voy a tener la verdad absoluta, y ella debe estar consciente también que su psicoanálisis puede o no caer bien”.

A sus 55 años, Niurka expresó que está más allá del bien y del mal, viviendo una vida plena y que no necesita de ningún galán para ser feliz.

“Yo nací para amar y para vivir, pero no busco (a un hombre), cuando aparece algo lo disfruto, si dura que bueno, y si no, el que sigue, pero no es algo con lo que yo, a fuerza, tenga que vivir, nada de que si no tengo un hombre me muero".

La cubana dijo a TVyNovelas que lejos de lo que muchas personas pudieran pensar, ella ama estar sola: “Me amo y me disfruto mucho, sé masturbarme, gozo mucho solita, de pronto tengo una aventurita por ahí y paso un fin de semana rico; entonces, nada, cuando se dé una relación formal ya lo sabrán, mientras, sigo viviendo mi vida que es hermosa… Estoy contenta y satisfecha, llena de recuerdos, vivencias y aventuras, de éxitos y de carcajadas, no me puedo quejar”, concluyó.

Sigue el chisme:

Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira antes de ser famosa: a qué se dedicaba y lo diferente que lucía

Paparazzi que captó a Clara Chía lapida a Piqué: "Eres un mediocre"