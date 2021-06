Frida Sofía busca justicia: Quieren aplicar todo el peso de la ley para Alejandra y Enrique Guzmán

TEXTO: GRISEL VACA

No hay plazo que no se cumpla, y el viernes pasado, Frida Sofía denunció a su abuelo Enrique Guzmán y a su madre, Alejandra Guzmán, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores.

TVyNovelas platicó en exclusiva con el abogado de la joven, Xavier Oléa, quien detalló las pruebas que tienen sobre el caso y aclaró, entre otras cosas, que ellos, como sus representantes legales del grupo Oléa & Oléa, no influyeron en el video que la hija de la rockera compartió en días pasados.

Se ha cuestionado mucho sobre el porqué se tardaron en proceder legalmente… "Precisamente nos tardamos unas cuantas semanas para preparar y elaborar esta denuncia. Frida hizo un trabajo extenso de memoria y de relatoría de lo que ella recuerda, y luego el trabajo de recabar las pruebas periciales y demás información que necesitábamos.

En el caso de Alejandra Guzmán, las denuncias son por violencia familiar y corrupción de menores, ¿a qué se refiere específicamente esta última? "Ese delito lo estamos señalando en la denuncia porque, a nuestra consideración –ya

que es el Ministerio Público el que lo determina–, la señora Guzmán, además de conductas típicas del delito de violencia familiar, incurrió en conductas que parecen ser típicas de ese delito (de corrupción de menores), no las puedo revelar porque son parte de la investigación.

Sabemos que no buscan dinero como reparación del daño, pero ¿estarían dispuestos a llegar a un acuerdo? ¿Su cliente aceptaría una disculpa pública? "Estos hechos no son materia de reparación económica, ni tampoco el problema se resuelve con una disculpa pública, al contrario, todo se resuelve por la ley; si la autoridad considera que hay delito, se tendrá que perseguir.

"Frida busca justicia y dejar una huella y un antecedente para que otros niños y adolescentes que sufran lo que ella pasó se atrevan a denunciar a sus familiares.

Si la autoridad acredita los tres delitos que están denunciando, ¿cuál sería la posible sentencia para Enrique y Alejandra Guzmán, respectivamente? "No puedo señalar una pena exacta o estimada, porque en este tipo de delitos varía mucho, depende de las agravantes y de las circunstancias que se acrediten, por lo que no me atrevería a decir a qué cantidad de años pudieran ser acreedores, eso vamos a dejarlo al juez de control, quien en su momento tendrá que tomar la determinación.

¿Cuánto tiempo podría durar este proceso? "Es mucha información; evidentemente, la señora Alejandra “N” y el señor Enrique “N” tendrán que defenderse y presentar las pruebas que tengan a su alcance, y eso llevará tiempo; calculo que esto va a durar varios meses.

Si Frida no puede venir a México por su situación migratoria, ¿qué procede? ¿Es necesaria su presencia durante el caso? "Para las diligencias que requieran su presencia, el Ministerio Público tendrá que asistirse del consulado de la ciudad donde ella vive, para que a través del cónsul se lleven a cabo las mismas que requieran su presencia física.

Se habló mucho de la apariencia que lució Frida Sofía en el video que compartió en su red social, en el que dio a conocer las acciones legales que iba a iniciar, ¿ustedes la asesoraron para este cambio? "No, nosotros ante la imposibilidad de que viniera le recomendamos que hiciera el video, pero no nos involucramos en su relatoría, en las palabras que utilizó, y mucho menos en su actitud y vestimenta, son palabras y decisiones propias de Frida, nosotros somos ajenos a esa circunstancia; coincidimos en que el video era útil, pero nada más.

¿Actualmente su cliente está tomando terapias? "Sí, está en un proceso de tratamiento.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!