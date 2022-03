Fred Roldán sigue en terapia intensiva: Se le acabó el seguro y piden ayuda $$$

Desde hace unos días te informamos que Fred Roldán está hospitalizado, en terapia intensiva, pues ha tenido complicaciones de salud desde hace varios meses, cuando le detectaron cáncer.

Su ex esposa y madre de sus hijos confirmó que el actor y productor teatral padece cáncer; primero lo detectaron en la lengua y tras un tratamiento que incluyó quimio y radioterapias, lo erradicaron, pero la enfermedad volvió en el cuello "y parece que se está yendo al pulmón".

Ahora, la actriz pidió ayuda de la gente para recolectar dinero, pues el seguro de gastos médicos mayores de Fred se acabó, y la cuenta sigue corriendo.

Compartió la siguiente imagen:

Hace unos días, en entrevista con Marco Antonio Silva, la actriz relató que todo comenzó antes de la pandemia. "Nos sorprendió con un cáncer muy agresivo que tiene. Esto ya tiene meses. Lo que pasa es que, no somos de andar ventilando escándalos, además me dijo que no quería que se enterara nadie porque seguía trabajando. Pero a estas alturas ya fue necesario, si viste, necesitamos donadores de sangre porque sí se puso muy grave, está en terapia intensiva. Afortunadamente ya empezó a reaccionar. Le hicieron una operación en el pulmón porque tenían que arreglarle algo que le habían visto y que me parece que es parte del cáncer que tiene en el cuello".

"Son muchas las complicaciones que tiene, tiene la sepsis que dicen los doctores. Eso es muy delicado, por eso ha perdido tanta sangre, están cambie y cambie la sangre porque está infectado. Ha estado sedado varios días y no tiene forma de comunicarse".

El problema también es económico. "Tan grave ha estado, que se acabó el seguro de gastos médicos mayores, entonces estamos viendo cómo abrir una cuenta que él tiene donde no existe cotitular. También vaya para ejemplo donde tengamos cotitulares de mucha confianza porque con traqueostomía, el banco tiene firma de voz, ¿cómo llamas y ordenas algo si tienes traqueostomía?. Más todas las complicaciones, cuando dices, bueno, con una firma, pero sedado e inconsciente....".