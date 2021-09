Francisco 'El Gallo' Elizalde estrena sonrisa, pero así reaccionó a la boda de su primo Tano

Francisco 'El Gallo' Elizalde se hizo un arreglito. Decidió que le pusieran carillas de porcelana para mejorar su sonrisa y dar una mejor imagen ante su público. Fuimos testigos del procedimiento, y esto fue lo que el cantante nos compartió al respecto, además de ventilar nombres de algunos de sus compañeros que también han utilizado esta técnica.

¿Por qué decidiste colocarte carillas dentales? ¿Tenías fea sonrisa? La verdad es que no; incluso no tenía mal mis dientes, pero sí quise darle ese toquecito para tener más seguridad y así disfrutar más mi trabajo.

¿Te dio miedo? No, porque este procedimiento va a durar mucho tiempo; se utilizó la mejor tecnología, y además, varios de mis compañeros han ido con este dentista y he visto muy buenos resultados: Alex Fernández, Christian Nodal, Tito Torbellino Jr., mi compa El Mimoso...

¿Ellos tenían dientes feos? ¡No, para nada! Es porque queremos lucir una gran sonrisa arriba del escenario, en las fotografías, los videos, etc. La verdad es que sí nos da más seguridad a los artistas.

Hace algunas semanas, su primo Tano Elizalde anunció su compromiso con Gabriela Sabag, ex de su hermano Valentín Elizalde. Así reaccionó Pancho ante nuestros cuestionamientos.

“ELLOS SABEN QUÉ HACEN DE SUS VIDAS”

¿Ya te enteraste de la boda de tu primo y la ex de tu hermano? ¡Sí, pero no nos han invitado! (risas). La verdad es que nosotros nos mantenemos al margen, nos da igual si se revuelcan, si se casan... Ellos saben qué hacen de sus vidas.

¿Les molesta que sea viuda de Valentín? Eso es una información incorrecta y que me gustaría aclarar: ella no es su viuda porque (cuando murió mi hermano) no estaba con ella. Gaby le hizo la vida de cuadritos a Valentín, incluso le sacó mucho dinero; ese fue siempre el problema entre ellos.

¿Siguen los problemas por la herencia de tu hermano? Y seguirán. Ya se repartió en su momento, pero hay gente que se está acercando a dos de mis sobrinas diciéndoles que hay más y que deben pelearlo.

¿Y sí hay más bienes? No. Insisto: ya todo se repartió y eso debe quedar claro.

