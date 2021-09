Francis, por qué 'revivió' en redes el travesti más famoso de México

En plena época de apertura a la diversidad y en medio de la polémica por el lenguaje inclusivo que se adecúe a las personas no binarias, Francis 'revivió' en redes sociales gracias a una de sus presentaciones.

Y es que cómo olvidar a Francis, el travesti más famoso de México, la última vedette de nuestro país que era considerada como la reina de la noche en el Teatro Blanquita, donde presentó su espectáculo durante 17 años. Justamente uno de sus irrepetibles shows apareció en TikTok, presentándolo quizá con nuevas generaciones y provocando el recuerdo en quienes lo conocieron.

En los últimos días se hizo viral un fragmento de su espectáculo, en el que le dedicó un momento a hablar de cómo la gente la cuestionaba por su identidad de género. Así lo decía, con un toque de humor:

"-Francis, ¿cómo quieres que te trate? ¿De él o de ella?...

-¿Qué estás viendo?

-Ella, pero sé que eres él

-Sí, pendejo, si no te lo digo, no te das cuenta... ¿VerdaD?

Y ultimadamente, ¿a quién van a entrevistar? Al ser humano, no por cómo se peina, por cómo se vista, o con quién se acueste... ¿Verdad? Son ganas de chingar... Y está bien que chinguen... pero que a su madre ... la respeten".

Sus palabras resuenan con la discusión actual sobre el lenguaje inclusivo y la visibilidad de colectivos de la diversidad como las personas no binarias, transgénero y transexuales, que lamentablemente siguen batallando contra la discrminación. Pero en el caso de Francis, hablamos de un travesti, es decir, una persona con su identidad de género definida, que solo se viste como el género opuesto, en este caso, para sus espectáculos.

Francis nunca ocultó que vivía en "una dualidad" desde su infancia. En una entrevista con René Franco, explicó: "Yo considero a Francis un personaje creado por Francisco. Francisco es el que controla a Francis. Francisco ha llevado el control de Francis, para nunca hacerme operaciones, implantes, cambios, para todo eso, Francisco ha tenido que batallar mucho porque el espejo es un enemigo, te dejas llevar por la imagen y puedes atentar contra tu cuerpo, y yo definitivamente no quiero que Francis sea una mujer".

Negó utilizar hormonas ni haberse operado para ser transgénero, pues "adentro está Francisco, es el que lleva las cuentas, administra. Es difícil entender, pero es una dualidad que he asumido de toda mi vida, me siento a gusto y me divierto".

Francisco García Escalante murió el 10 de octubre de 2007 a causa de una trombosis pulmonar en un hospital de la Ciudad de México. Con casi 30 años de trayectoria, pisó diversos escenarios en México y Estados Unidos, donde el público se rendía ante la genialidad de su espectáculo, que incluía imitaciones y parodias de celebridades.

