Florinda Meza también usa filtros y así luce completamente rejuvenecida

Así como Verónica Castro provocó controversia por utilizar filtros antes de publicar una foto en Instagram, Florinda Meza también dio de qué hablar por reaparecer completamente rejuvenecida.

Ocurrió durante la visita de su fan número uno, la joven Fernanda Prestes, quien se encontró con su ídolo en la Riviera Maya.

"Gracias, @fernandaprestes12 @fc_oficialflorindameza por tu hermosa visita, pero sobre todo, por tu cariño y dedicación hacia mí todos estos años. Eres bella y proyectas una energía muy linda, de verdad. Te mando un abrazo y disfruta Cancún", escribió Florinda Meza en su cuenta oficial de Instagram.

La fan compartió otras fotografías con Florinda, donde igualmente la actriz luce más joven que nunca.

"Espero verte pronto otra vez, @florindamezach1 ¿Estoy soñando? ¡No! Yo realmente conocí a mí amada Cándida (mi personaje favorito de Florinda)", escribió la fan.



Pueden existir críticas o apoyo a Florinda por utilizar filtros en su rostro, pero quizá lo que le importa a ella era únicamente la opinión de su marido Roberto Gómez Bolaños.

Hace tiempo, ella se puso nostálgica y compartió: "A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía "Es que hasta dormida eres bonita". Era muy romántico. Lo extraño mucho, siempre".