Florinda Meza relata los últimos instantes de 'Chespirito' hasta que murió en sus manos

El 28 de noviembre de 2014 murió Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', pero su ausencia sigue siendo un duro golpe para su viuda, Florinda Meza, quien recientemente recordó cómo fueron los últimos instantes de vida de su amado 'Rober'.

Ocurrió en una entrevista con Adela Micha, quien le preguntó sobre qué pasó en el momento en el que el creador del Chavo del 8 murió:

"Él estaba muriendo. Yo veía que exhalaba pero sonriendo y mirando, pero veía que exhalaba y me tuvo que caer el veinte de que moría... Empecé a darle masaje, porque cuando estuve trabajando en cardiología me enseñaron muchas cosas, y volvió a respirar. Y siguió así, y yo nada más decía 'No Rober, no te vayas, vive, no te vayas, Rober'".

"Pero volvió a dejar de exhalar, y me decía una sirvienta que me ayudaba a cuidarlo, se llama Alicia, me decía 'señora, vuelva a hacerlo', pero le dije 'No, Alicia, ya se nos fue ¿qué no oyes a los perros?'... Todos mis Chihuahuas, eran 5, aullaban. Dije 'ya se nos fue'", relató Florinda Meza.

Recordó que pasó toda la noche con él: "Empecé a llorar, me metí en la cama con él".

"Algo de mí sabía que había un parteaguas, por decirlo de algún modo. Yo estaba en el velorio y yo sentía como si todo eso sucediera fuera de mí, como si esa no fuera yo, que le estuviera pasando a otra persona. Pasaron 5 días y cobré un poco de más consciencia y no paré de llorar, día y noche lloré como una semana o más. Me decían 'puedes volver a empezar', pero empezar es difícil y volver a empezar es aún más difícil. Pero él era mi motor, tanto él para mí, como yo para él", recordó sobre perder a su amado, y admitió que pasó varios años hasta que pudo seguir adelante.

