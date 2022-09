Flor Rubio es la que me tiene rencor: Pepillo Origel

Los periodistas y conductores están involucrados en un pleito desde 2016, cuando Flor Rubio demandó a Pepillo por daño moral. La acusación fue originado por un audio en el que se escucha a Origel haciendo comentarios misóginos en contra de Rubio.

Esta año se dio a conocer que Flor ganó la demanda en la instancia de la Suprema Corte de Justicia.

Con esos antecedentes, Pepillo y Rubio nunca se han encontrado cara a cara, aunque la semana pasada estuvo a punto de suceder en Bellas Artes.

"Me dijeron que andaba por ahí pero yo no la vi. Si la hubiera visto la hubiera saludado y le hubiera dado un abrazo", asegura Origel.

El conductor asegura que en su opinión, el problema que tuvieron ya quedó en el pasado.

"Les voy a decir una cosa y no crean que soy un santo... pero no me dijeron nada... pero pues ella es la que me tendrá rencor, yo no le tengo rencor".