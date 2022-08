Flavio César a sus 50 años: La transformación del galán de los 90s que ahora es pastor

Si no se hubiera retirado del medio, quizá Flavio César sería un galán de telenovelas consagrado, pero decidió abandonarlo todo para buscar la verdadera felicidad, que encontró en la religión cristiana.

Cómo olvidarlo en telenovelas como 'Agujetas de color de rosa' y 'Confidente de secundaria', así como en su faceta como cantante. Su abdomen de lavadero generaba gritos de sus admiradoras pero eso quedó en el olvido.

En una reciente entrevista con el especialista en bienes raíces, Tony Hánna, Flavio César contó cómo transformó su vida tras la visita de una persona con una Biblia en la mano. "En aquel entonces sinceramente los cristianos nunca me cayeron bien, en aquel entonces no los podía ver, pero ni en pintura".

"Él nunca me compartió de Jesucristo, él vivía de una manera, que no decía malas palabras. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención de él era la paz que tenía, eso era lo que a mí me causaba conflicto. O sea no tiene un carro del año como el que yo tengo, no tiene un departamento, no tiene la fama, yo decía cómo puede ser que el se vea más feliz que yo, más pleno".

Veinte años después, ya con 50 años cumplidos, Flavio César está casado con su esposa Diana y tienen tres hijos: Caleb, Abril y Elian. "Créanme que estoy viviendo una etapa de mi vida bien padre con mi esposa, con mis hijos y sobre todo compartiendo la palabra de Dios. Me siento muy contento cumpliendo el llamado que Dios ha puesto en mi camino de llevar el mensaje de Jesucristo y yo creo que eso lo voy a hacer hasta que me muera".

Al recordar la fama, Flavio César reconoció que "pierdes un poco tu privacidad y vives demasiado para llenar las expectativas de muchas personas que de alguna manera es que tú te vuelves como una especie de producto, eres una máquina (de hacer dinero)".

Y confesó: "Tenía una vida de mucho éxito, pero también de mucha soledad, sin la familia, y siempre buscando el alimento del aplauso para tratar de llenar un vacío que hay aquí en el corazón, vivía constantemente con ese afán de estar compitiendo con otros artistas".

"No todo el dinero, ni tener el cuerpo más marcado, porque yo salía en las revistas siempre enseñando el estómago de lavadero y todas las novelas que hice, por más éxito que tuve no había plenitud en mi corazón".

En septiembre de 2022 celebra dos años como pastor asociado en la iglesia Oak Hills.