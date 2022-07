Fernando del Solar y su historia de amor con Anna Ferro, la mujer que lo hizo feliz

Pocos meses antes de morir, Fernando del Solar pudo vivir uno de los momentos más románticos y bellos de su vida, al casarse el 22 de marzo de 2022 con Anna Ferro.

"Finalmente, después de pedirle matrimonio… me casé con este bombón, Anna Ferro, en el mismísimo paraíso. Fue el 22 de marzo y me dio el 'Sí'… triunfamos", escribió el conductor al anunciar su felicidad.

Fernando decía que la vida era muy divertida junto a Anna. Se la pasaban bromeando y lo compartían en redes sociales:



Cuando en 2019 tuvo una recaída por un cuadro de neumonía, Anna Ferro fue el principal apoyo de Fernando. Él se lo reconoció en una entrevista con la revista ¡HOLA!, pues dijo: “Se la ha rifado, se la ha jugado conmigo, hemos tenido momentos increíbles, hemos tenido momentos nada que ver con increíbles, siempre ha estado ahí. Los peores momentos ya pasaron y creo que ahora queda cosechar lo más padre en la relación".

En ese momento, Del Solar reconoció que hacía falta un papel para que ella pudiera tomar decisiones importantes en caso de que le ocurriera algo, una responsabilidad que adquirió cuando se casaron.

La propuesta y la boda la tomaron por sorpresa. Anna contó a la revista: "La verdad es que no me lo esperaba, porque ya lo habíamos platicado y no teníamos, ninguno de los dos, el plan de casarnos. Unos meses antes, me había dicho: ‘Oye, yo me quiero casar contigo’, pero me lo dijo y el anillo no me lo había entregado y yo decía, ‘Y el anillo, ¿pa’ cuándo?’"

Fernando y Anna se conocieron en una clase de yoga en 2016. Él la invitó a cenar y el amor fluyó. Sin embargo, mantuvieron su romance en la discreción y fue hasta dos años después de conocerse cuando decidieron confirmar públicamente que eran novios.

Fernando no ocultaba lo feliz que era con Anna, a quien le dedicó mensajes como este: "Agradezco haberte encontrado @annaferro8 , sé que no ha sido un camino fácil, traía en mi mochila unos cuantos demonios, raspones, sinsabores y supiste amarlos a todos, enfrentarlos y a muchos todavía los peleamos juntos…

Hoy a la distancia de aquel primer encuentro, más de 5 años de conocernos, la vida es muy diferente a tu lado, por que ayudas a sacar lo mejor de mi, me contienes, soñamos juntos, y estás siempre para darme unas palmadas cuando no estoy con fuerzas.

Sé que a veces soy fácil y otras un poco más complejo, sé que a veces pierdo el rumbo y la paciencia se agota... Sé que a veces no sé qué quiero y me desespero… y siempre estás ahí.

Gracias, gracias, gracias. Te amo tanto".