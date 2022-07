Fernando del Solar así recordaba su breve paso por 'Hoy'

Magda Rodríguez invitó a Fernando del Solar a ser conductor del programa 'Hoy', pero su experiencia no resultó como él la imaginó y solo duró pocos meses en el matutino de Televisa.

Tras la muerte del conductor este 30 de junio, recordamos que en una entrevista en 2020 para De primera mano, Fernando agradecía a Magda por la oportunidad: "En su momento fue una amiga y una productora que confió en mí. Me dijo 'Fer, regresa, empecemos en Hoy'. Magda confió en mí, eso nunca se olvida y siempre le estaré agradecido".

Sin embargo, muchos rumores rodearon a Fernando respecto a su relación con Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Él fue sincero al respecto:

"A mí me quedaba muy claro que yo era la persona que llegaba a hacer equipo. Llevaban muchos años haciendo el programa Andrea, Galilea, El Negro, todo el crew, todo el talento que tienen allá. Entonces yo llegaba con humildad y ganas de pasármela bien, de sumar, de hacer equipo y que nos fuera muy bien".

"Desgraciadamente no logré empatizar como a mí me hubiese gustado, y por eso fue... Mira, después de todo lo que he pasado, fue de 'por la paz, no voy a estar en ningún lado donde no me sienta a gusto, o donde no me la pase bien. Lo entendí perfecto, este era su lugar, así que yo me retiré. No tengo ni palabras para decir ni siquiera que me hicieron algo, simplemente la manera de conducir no me gustaba cómo nos llevábamos, y por eso decidí dar un paso al costado, sabiendo que era yo el que llegaba".

Ahora, en 2022 y tras la muerte de Fernando, Andrea Legarreta escribió:

"Gran pérdida!! El tiempo que compartimos pude constatar el gran hombre bondadoso y buen compañero que eras… Y sobre todo, ese guerrero incansable que llevabas dentro y tu amor a la vida!

Un abrazo a tu familia y seres amados! Mucha fortaleza para seguir adelante! Vuela alto al lado de tu padre Fer!! Te recordaremos siempre con mucho cariño!!".