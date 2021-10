Fernanda López así supera el duro golpe del divorcio de Alexis Ayala

En febrero pasado, Alexis Ayala y Fernanda López dieron a conocer que habían decidido separarse en los mejores términos luego de 11 años de relación. Sin embargo, a unos meses de ese comunicado, las cosas entre ellos han cambiado. Por primera vez, la actriz habló del duro proceso que ha vivido tras su separación enfrentándose al reto de ser madre soltera, el cual –confesó intentando contener las lágrimas–, no ha sido fácil. Además, la actriz reveló que la relación con el actor no es la mejor, dijo que ha sido como una verdadera “montaña rusa”.

Regresas a Televisa con un gran proyecto… Así es, estoy muy contenta de estar de vuelta en mi casa Televisa con un proyecto de baile, que es algo que me gusta muchísimo; me invitó la productora Andrea Rodríguez y acepté feliz.

¿Por qué te habías alejado tanto de la televisión? Porque me dediqué mucho a mi hija, estaba en una edad difícil y tenía que prestarle mucha atención; tenía un hogar que atender, quizá me alejé por eso, por prestarle más atención a mi hogar y a mi pequeña, pero ya no, ahora tengo que levantar mi hogar trabajando.

¿Qué te dijo tu hija de tu decisión de trabajar? Pues ya tiene 10 años y me está apoyando; gracias a Dios, es una niña tan fácil de llevar, que lo agradezco mucho.

¿Es duro ser mamá soltera? Sí, mucho, es muy difícil porque el hombre sigue haciendo su vida; ahora la base de mi casa somos Roberta y yo.

En esta nueva etapa, ¿te ayuda Alexis en la manutención y cuidado de tu hija? Pues él la ve, pero no, él ha andado mucho de viaje, entonces no puede estar muy presente.

¿Cómo es tu relación actualmente con él? Varía, es una montaña rusa. Mentiría si dijera que todo es miel sobre hojuelas porque no es así, empezó siendo miel sobre hojuelas, pero hay muchas variaciones de muchas cosas en las que no tenemos el mismo pensamiento.

A pesar de las circunstancias has logrado reconstruirte tras tu separación, ¿cómo lo has hecho? Queriéndome mucho. No me gusta hablar del amor propio porque se me hace como un cliché, pero sí pienso que la única forma es valorándote mucho, sabiendo qué es lo que quieres y qué no; en el momento que tienes claro eso, tienes claro hacia dónde ir, porque no retrocedes ni vas en la dirección que no quieres. Una mujer se reconstruye teniendo un montón de ganas y levantándose con el pensamiento y con la visión de lo que realmente quiere.

Precisamente eso transmites en tus redes sociales…. Lo que pasa es que siempre he pensado: “construye la vida que quieras que sea recordada”, y pues me levanto a las 5 de la mañana y soy muy organizada; tengo mis prioridades, que son mi hogar y mi hija, entonces, estoy pendiente de tener siempre el súper, las comidas, la escuela de mi hija, y también procurar de lo que vivimos, que son mis talleres, mis clases, y ahora también este proyecto (Las estrellas bailan en Hoy). Qué les digo, mi hija es el motor más grande que tengo para levantarme todos los días y decirme: “Órale, vas”.

¿Tienes novio? Obviamente cuando actúas bien, la vida te pone a las personas correctas. Yo decía: “No quiero saber de nadie, no tengo ganas de darle mi energía a nadie”, pero Dios a veces tiene otros planes, y esta persona empezó siendo un gran amigo mío.

Se ganó tu corazón… Sí, es muy inteligente, me hace reír muchísimo, nuestros hijos nos unen; empezamos siendo amigos y ahora tenemos una relación superbonita, es una persona que me da muchísima paz. Cuando estoy muy mal me dice: “Llora, pero mañana te levantas”, entonces, siento que tengo en mi pareja a mi mejor amigo.

¿Cuánto tiempo llevan juntos? Nos conocemos hace un tiempo, pero llevamos muy poquito.

¿Cómo se llama? Sólo diré su nombre: José Antonio, le dicen Pepe y no tiene nada que ver con el medio. Lo que pasa es que salió un chisme a raíz de un video que grabé para TikTok con un chavo que es futbolista, me relacionaron con él, y nada qué ver.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!