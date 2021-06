Fernanda Castillo revela su secreto para recuperar la figura tras ser mamá

En los últimos meses, después de aferrarse a la vida, Fernanda Castillo ha llamado la atención en su proceso de ser mamá primeriza, y esta semana impactó al exhibir cómo está recuperando su figura.

Casi no comparte detalles tan privados, pero esta vez mostró cómo es que logra remoliera la piel de su abdomen para recuperar su silueta.

La inolvidable 'Mónica Robles' compartió en sus historias de Instagram su secreto para volver a su cuerpo de antes, mientras disfruta de su faceta como mamá de Liam.

Fernanda mostró que ya tiene el vientre plano a 6 meses del nacimiento de su bebé con Erik Hayser, y lo logra así:

"Empezando las sesiones de radiofrecuencia para pegar la piel y bajar las medidas después del embarazo. Poco a poco regresando a mi cuerpo y agradeciéndole todos sus cambios", escribió.

Se trata de un pequeño gran detalle privado de Fernanda Castillo, quien se destaca por ser muy discreta con su vida personal.

Apenas el Día de las madres se confesó sobre lo que vivió hace 6 meses, cuando se aferró a la vida tras estar hospitalizada a los pocos días de haber dado a luz.

En su primer día de las madres ya como mamá, Fernanda reflexionó que su hijo la motivó a luchar:

"Cuando la vida nos puso a prueba, tú me ayudaste a regresar Liam. Solo pensaba que no podía irme sin escuchar que un día me dijeras MAMÁ. A las mamás por primera vez (como yo) las abrazo en este nuestro primer día de las madres! Mi respeto de pie para todas las mujeres que a través de la maternidad hacen el sacrificio de amor más grande y más poderoso que puede haber".