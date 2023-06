Ferka sufre fuerte golpe en la nuca y preocupa a sus compañeros en La Casa de los Famosos México

Ferka sufre aparatosa caída y preocupa a sus compañeros en 'La Casa de los Famosos México'.



En los últimos días, Ferka ha estado en el ojo del huracán por las polémicas declaraciones que lanzó en contra de Kimberly Flores, tachándola de infiel con Roberto Romano, cuando estuvieron en 'La Casa de los Famosos', de Telemundo.





Palabras que no dejó pasar Edwin Luna, quien defendió a su esposa de los dichos de la expareja de Christian Estrada.

















Luego de haber sido rescatada del reto de eliminación por Jorge Losa en la 'Gala de Salvación', Ferka sufrió un aparatoso golpe en la nuca cuando bailaba con el actor español, durante la 'Noche Chida' que tuvieron los integrantes en 'La Casa de los Famosos México'.









Wendy Guevara fue la encargada de pasar a los participantes a bailar a la pista del "Bar Acaríciamela Sabrosa", para que sacaran los pasos prohibidos.

















Ferka pidió la canción "Monotonía", de Shakira, para bailarla con su "pareja" Jorge Losa, como las coreografías que hacían en el programa 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. Sin embargo, la "cargada en el aire" no resultó como ellos planeaban, incluso se escucha a Sergio Mayer decirles que no hicieran esa cargada en al aire o piruetas , pero no hicieron caso, y lamentablemente fue cuando Losa no aguantó a Ferka y se golpeó en la nuca.





Ferka se levantó y dijo que estaba bien, pero sus demás compañeros hasta pidieron alcohol a 'La Jefa'. La actriz mexicana se sentó, se tranquilizó y comenzó a tomar aire.













"Estoy bien, si fuera más abajo ya me hubiera abierto. Un chichón debo de tener, pero es normal".





'La Jefa' llamó a Ferka para que saliera de la 'Fiesta chida' y pasara al confesionario; Jorge Losa la acompañó hasta la puerta y la tranquilizó, prometiéndole "hacerle cariñitos cuando se fueran a dormir".





A su salida del confesionario, Ferka les comentó a sus compañeros que "no veía borroso, me revisaron, sólo es un chichón, sí se inflamó; si estuviera mareada, si me tendría que ir, no perdí la visión".









