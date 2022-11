Ferka denuncia que vivió violencia emocional con Christian Estrada

Mientras Christian Estrada decía que seguían como pareja, Ferka confirmó en el programa Hoy que estaban separados y que no había marcha atrás, y luego de varios rumores que los rodean, rompió el silencio sobre lo que ocurrió entre ellos.

"No supe poner límites a tiempo, no lo hice. Cuando uno está adentro de la relación, no lo ves", dijo en 'Hoy' dentro de la sección de Sofía Villalobos 'De lo que todo el mundo habla'.

Ahí, Ferka insistió: "Me amo mucho y dije 'no más', a pesar de que amara muchísimo a esa persona. Pero tengo que poner límites porque me amo, pero me confundí, me enamoré, me cegué".

Y entonces confirmó que hubo violencia emocional... "Es bien difícil, nos quedamos calladas por pena, por el miedo al qué dirán; con este carácter que tengo, sí pasa. Estaba muy ilusionada con la familia que estaba formando, creía que podíamos muchas cosas, quería algo diferente para mi hijo, pero no se pudo. Es una pesadilla, yo tenía los planes de boda, con mi hijo, me creía con él".

"Dice que yo agredí a su mamá y no fue así, fue al revés, lo que me dolió es que no se me diera mi lugar como su mujer y mamá de su hijo. Empecé a darme cuenta", dijo Ferka, y resaltó que ese tipo de violencia "no deja moretones, no se notan; te minimizan, te quieren hacer menos tu autoestima. Te ignoran por completo, es horrible, la indiferencia es dolorosísim".

Ferka insistió en que su única motivación es "que mi hijo sea feliz, que tenga un gran hogar, que tenga paz, eso es todo. Soy una mujer que tengo claro que tengo, no pasa nada, al toro por los cuernos".

Horas antes, en Instagram compartió un comunicado: "Aclarando que todo lo que se ha afirmado en diversos medios de comunicación, respecto de la relación que sostuve con el padre de mi hijo y mi persona es una falacia. Yo demostrare ante las autoridades correspondientes la verdad de las cosas; ya que considero que los medios de comunicación no son la instancia adecuada para resolver temas que solo atañen a mi vida privada".

