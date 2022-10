Ferka confirma en vivo que está SEPARADA de Christian Estrada y él decía lo contrario

Después de tantos rumores sobre un distanciamiento, Ferka confirmó que está separada de Christian Estrada, aunque él nos había dicho lo contrario hace unos días.

Ocurrió en 'Las estrellas bailan en Hoy', donde Ferka participa con Jorge Losa. Debido a que él comentó que su novia se pone celosa porque baila con Ferka, surgió el tema sobre la situación sentimental de la famosa, por lo que terminó confirmando lo irremediable.

"Todas las parejas tienen altas y bajas y por el momento no estamos juntos", dijo Ferka sobre su relación con Christian Estrada.

Hace unos días, una publicación aseguró que Christian Estrada y Ferka se habían separado a causa de que él se enteró de que a ella le gustan las mujeres y que sólo lo utilizó para embarazarse, pero él nos aseguró que nada de eso era cierto.

“No, no pasa nada, con todo respeto es la madre de mi hijo y seguimos juntos, pero ahorita me tengo que poner a mí primero, porque se viene trabajo y, si yo no trabajo, cómo le hago para mantener al niño”, nos dijo.

Aunque sí dejó claro que no estuvo unos días con María Fernanda (nombre real de Ferka), pero que fue por trabajo, no porque se hayan separado. “Todo fue por chamba, no nos separamos, eso lo aseguro, Ferka y yo estamos bien, simplemente ya somos padres, lo hacemos por el niño… Son rumores, no estamos separados”, enfatizó el ganador de Inseparables.

Sigue el chisme:

Fernando Colunga reaparece tras el shock que causó con una fotografía

Ideas de disfraces de Halloween en familia (FOTOS)

¿Qué le pasó a Amaia Montero?