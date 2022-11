Ferka busca acuerdo antes de recurrir a la ley para que Christian Estrada cumpla con pensión alimenticia

La historia de amor entre María Fernanda Quiroz y Christian Estrada parecía ir viento en popa; se conocieron en el programa Guerreros 2020, ahí fue el flechazo, e iniciaron un noviazgo que logró mantenerse a flote a pesar de los chismes que en ese momento envolvían a Christian, quien tenía poco de haber terminado un romance con Frida Sofía. La hija de Alejandra Guzmán declaró que “el Sina”, como lo llaman, era un mantenido, pero lo más grave, según ella, era que se había acostado con su mamá.

Todo eso lo hizo de lado Ferka y decidió darse una oportunidad con él; en agosto de 2021 se convirtieron en padres del pequeño Leonel, lo que los unió aún más, y en julio de 2022 ganaron la gran final del reality Inseparables, amor al límite, cuya victoria les dio dos millones 466 mil 597 pesos. En ese mismo mes, Christian le dio a Ferka un flamante anillo de compromiso en un viaje que hicieron a Nueva York, y se esperaba que la pareja sellara su amor en el altar; sin embargo, recientemente trascendió que se habían separado, y aunque al principio lo negaron, después, cuando ella se integró al reality Las estrellas bailan en Hoy, reconoció que se habían dado un tiempo".

CLARO QUE HABÍA AMOR, HAY UN HIJO Y CHRISTIAN ME DIO EL ANILLO”

A pesar de los rumores de que la ruptura se dio, principalmente, porque a él no le gusta trabajar y no daba gasto, hoy la única realidad es que la separación es inminente, no hay marcha atrás.

“Soy totalmente honesta, hoy por hoy, lo que está sucediendo es así, no sé el día de mañana, pero no quiero hablar de más porque luego me va a pasar como algunas que se andan mordiendo la lengua, y no quiero caer en eso”, dijo Ferka a TVyNovelas.

La actriz nos contó que la separación no ha sido nada fácil, y admitió que le ha costado trabajo sobreponerse emocionalmente, pero aseguró que es una mujer fuerte: “La resiliencia es algo que hay que aprender en la vida, hay que salir adelante por uno mismo, y yo más ahora, que tengo al mejor doctor de este mundo, el motor de mi vida, que es mi hijo, entonces, tengo que seguir luchando por mis sueños y por todo”.

“HAY QUE LLEVAR UNA RELACIÓN CORDIAL, PORQUE SIEMPRE VAMOS A SER LOS PAPÁS DE LEONEL”

Para sanar su corazón, incluso tuvo que ir a terapias: “Eso ha sido canasta básica en mi vida, y hoy más que nunca las tomo para poder hablar del tema, entender la separación y desahogarme; al final, la aceptación es lo único que queda… La sanación no es lineal, y yo quiero decirle a la gente que esté pasando por algo así que la felicidad está en uno, que no la depositen en otra persona, y si necesitan ayuda, platiquen con un psicólogo”, señaló.

Aunque no quiso ahondar en la causa de la ruptura, dejó ver que ella fue quien tomó la decisión... “Claro que había amor, hay un hijo, Christian me dio el anillo y todo, pero de pronto pasan ciertas cosas y una tiene que poner límites, debes tener claro qué dejas pasar y qué no. El amor propio debe valer más que otras cosas”, expresó. Sobre si va a demandar al padre de su hijo para que le dé la pensión alimenticia correspondiente, nos dijo: “No, quiero llegar a un acuerdo con él porque quiero lo mejor para mi hijo”, y dejó en claro que tampoco le impedirá nunca que vea al pequeño. Para ella es muy importante llevar una buena relación con su ex. “A final de cuentas, es el papá de mi hijo y hay que llevar una relación cordial para estar bien, porque siempre vamos a ser socios, siempre vamos a ser los papás de Leonel”, concluyó.

