Ferka: "Christian Estrada me acaba de quitar a mi hijo"

Este sábado a las dos de la tarde con 22 minutos Ferka denunció que su ex pareja Christian Estrada Martínez le "plantó una emboscada con un falso abogado".

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz, conductora y concursante de Las estrellas bailan en Hoy acusó a Estrada: "Me acaba de quitar a mi hijo. Me cité con él a las diez de la mañana para que lo viera porque él siempre anda diciendo que le tengo a su hijo oculto y que no se lo dejo ver".

Ferka y Christian Estrada estuvieron en el reality show "Inseparables", en el que se ponía a prueba el amor de parejas famosas. En algunos de esos programas fue notorio que su relación no era la mejor pero cuando salieron eliminados del reality, Ferka aseguró a TVyNovelas que eran felices y una pareja estable.

Sin embargo, el 1 de noviembre pasado anunciaron oficialmente su separación, rodeados por las versiones de que hubo actos de violencia.

Ahora, Ferka grabó este video en el que se le ve angustiada. Va en su automóvil, acompañada de su madre, su abogado y un oficial de policía.

"Voy al ministerio 59 familiar, el de menores. Me acaba de quitar a mi hijo Christian Estrada. Me plantó una emboscada con un falso abogado que me agredió físicamente, tengo testigos porque estuvieron varias mujeres".

Al final del video, Ferka reitera: "El señor Christian Estrada Martínez no ha querido darme a mi hijo, él llegó con un agente del ministerio público que conmigo no se identificó, sólo habló con los policías".

