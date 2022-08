Ferdinando Valencia recuerda a Dante a 3 años de la tragedia

Después de varias complicaciones, el pequeño Dante murió hace 3 años, y su papá Ferdinando Valencia lo recordó con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“3 años extrañándote! Si me escuchas, si lo sabes, no me olvides, por que sin importar donde estes, yo, el que estoy aún aquí, sigo siendo tu padre y amándote como tu padre.. Hasta encontrarnos Dante por favor nunca me olvides! @nuestrosmellizos”, escribió el actor.

En tanto, el otro bebé que tuvo junto a su pareja en abril de 2019, sigue creciendo y para celebrar su cumpleaños, Ferdinando escribió:

“FELICIDADES MI AMOR!! , Alguna vez me pregunté que es lo que DIOS esperaba de mi y desde entonces mis esfuerzos por darle un sentido a mi vida fueron muchos, pero jamas tuve una respuesta tan clara como la que leí en tus ojos desde la 1ra ves que te vi. Ya no tenía más dudas, y la respuesta eras TÚ, mi vida ya tenía sentido, gracias Tadeo! Te amo atte. Papá ”.