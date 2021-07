Ferdinando Valencia quiere más hijos pero... "Tengo el miedo incrustado en los huesos"

A casi dos años de la muerte de su hijo Dante, Ferdinando Valencia aún siente mucho miedo de que su esposa, Brenda Kellerman, se embarace nuevamente; sin embargo, su deseo es tener muchos hijos con ella, quien además está más que apuntada para agrandar la familia, aunque se ha frenado porque el mismo Ferdinando le ha pedido esperar. Sobre esto nos platicó el actor a propósito de su nuevo personaje en Vencer el p@sado, Javier Mascaró, con quien por cierto, dice, tiene algunas similitudes.

Vencer el p@sado es el cierre de una exitosa franquicia, ¿esto implica un reto más para ti? "Sí, sí lo vemos como un reto. Yo no me he concentrado en las dos partes anteriores, pero mis expectativas me dicen que hay más preparación al final de esta trilogía, porque no es como una trilogía cotidiana que tienes que darle continuidad a una historia; lo bueno es que es la misma dinámica, pero distintas tramas. El reto no es estar a la altura de las otras dos, el reto está en superarlas.

¿Te aferras al pasado o tratas de superarlo? "Trato de vivir siempre del presente, y más después de muchas cosas que nos han pasado; creo que la única verdad de la vida está en el presente. Muchas personas viven en el pasado y suelen estar frustradas; muchas personas viven del futuro y suelen ser soñadores carentes de objetividad.

¿Cómo haces el balance entonces? "No busco un balance, busco estar en el presente; yo siento que el presente es un regalo y por eso se llama así, es un presente de Dios. Sin embargo, no nos podemos engañar, el presente está conformado porque tú eres reflejo y te comportas con base en el reflejo de lo que viviste, y eso es pasado; también te comportas con base en tus búsquedas, y eso es futuro.

"Al final, todo tiene que conciliarse en el presente, del pasado yo trato siempre de dejar lo malo, y trato de que permanezca en mí todo lo bueno o todo aquello que se catalogue como malo, pero que pueda servirme de experiencia. La buena actitud es lo que te hace estar donde tienes que estar, cuando vives para quejarte, el pasado va a querer volver, porque te conviertes en una persona carente de positivismo.



Brenda Kellerman ha declarado que quiere tener otro hijo, ¿compartes esa idea? "No, yo quiero muchos hijos, muchos más, eso es lo que quiero.

¿Los están buscando? "No se nos han perdido (risas), pero la verdad es que no lo estamos concibiendo, no es algo que tengamos como plan a corto plazo, y eso responde a las circunstancias específicas de nuestro sistema de salud ante la pandemia. Brenda es alérgica a unos medicamentos que tienen que ver con lo que estamos viviendo de la pandemia, entonces, para mí me representa un temor muy grande exponerla a un embarazo en estos momentos; yo quiero que pase un tiempo, que ella se vacune, saber que estamos en un balance para poder afrontar un embarazo. Ella es muy valiente, pero yo no. Cuando ya estemos seguros pensaremos en la inmediatez, porque no me gustaría que el nuevo hijo tenga mucha diferencia de edad con Tadeo. Estoy seguro de que Brenda ya estaría embarazada si estuviéramos en otros tiempos; voluntad hay, y ella es como muy empeñosa en esa búsqueda, yo soy el que no la dejo.

Tras la lamentable muerte de tu hijo, ¿te da miedo un nuevo embarazo? "Sí, mucho, mucho. Pero si vivo para mis miedos, podría perderme y no encontrar lo que serían mis mejores momentos. Cuando tienes un hijo y volteas a ver cómo te ha cambiado la vida, te das cuenta de que ahí está la verdadera fortuna en todos los sentidos. Sí, tengo muchísimo miedo, es un temor que traigo incrustado en los huesos y ni siquiera es una elección personal, cerebral o de conciencia; yo no he elegido tener miedo, y lo llevo clavado.

"A veces me angustio, me despierto por las noches, no duermo bien, el miedo está en mí y no puedo dejarlo, pero también está en mí entender lo que está pasando conmigo, pero es mi cabeza la que debe dominar mi temor.

¿Cómo va tu proceso con la ANDA? "Siguen sin darle transparencia; al parecer, adjudicaron que sí tenían que responder de forma legal con los procesos, y compartieron comunicación con el hospital y el hospital con ellos, pero el afectado directo soy yo en cierto nivel, y a mí no me han dado transparencia. Yo quiero que me digan cuánto y por qué para entender que estamos en lo justo. Tengo derecho a saber cuál es la transparencia del caso, no pido más, no pido menos, pido lo justo.

